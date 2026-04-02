動畫角色鼓勵小病患 台南柳營奇美醫院「特別兒童節」活動減就醫不安

慶祝兒童節，台南柳營奇美醫院特別規劃「奇幻童年、美好時光」關懷系列活動，有說故事活動。（院方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕慶祝兒童節，台南柳營奇美醫院特別規劃「奇幻童年、美好時光」關懷系列活動，今天（2日）起跑，首場由院長周偉倪帶領護理師、社工師及裝扮成人氣卡通角色的志工團隊驚喜現身兒科病房及門診，發送旋轉蠟筆組，鼓勵小朋友透過繪畫暫時忘卻身體不適，勇敢面對病痛。

周偉倪表示，小朋友是家庭與社會的珍貴寶貝，院方長期關注兒童身心照護，在兒科門診及病房區設置可愛彩繪牆、遊戲區及專屬醫療設備，來降低孩童就醫治療期間的焦慮與不安，另外在節日推出活動，讓在醫院也能度過歡樂的兒童節，感受到溫暖的支持力量，留下歡樂且深刻的回憶。

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活動除了由志工裝扮人氣卡通角色，與小朋友熱情互動、拍照及贈送小禮物外，也在兒童節前後安排4場次繪本說書活動，由說故事媽媽至病房進行繪本朗讀及互動小遊戲，讓參與活動的小朋友開心，更願意配合醫療，家長也感受到醫院的用心。

慶祝兒童節，台南柳營奇美醫院特別規劃「奇幻童年、美好時光」關懷系列活動。（院方提供）

人氣卡通角色來到兒科診區與小朋友熱情互動、拍照及贈送小禮物。（柳營奇美醫院提供）

人氣卡通角色來到兒科診區與小朋友熱情互動、拍照及贈送小禮物。（柳營奇美醫院提供）

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