健康網》2026最髒蔬果排行曝 專家揭農藥殘留高：這樣洗才乾淨

2026最髒蔬果排行出爐！耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊曾發文提醒，健康飲食雖提倡攝取蔬果，仍應注意種類挑選、確實正確清洗，才不會吃下反而造成身體負擔；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多吃蔬果有益健康，但你知道嗎？其實蔬果也隱藏健康威脅。據美國環保組織「環境工作小組」最新發布的報告，2026年「髒髒清單（Dirty Dozen）」中，12種農藥含量最高的蔬果，除常見羽衣甘藍、草莓、葡萄、油桃、桃子、櫻桃、蘋果、黑莓、梨子、馬鈴薯、藍莓，菠菜也位居榜首。耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊曾發文提醒，健康飲食雖提倡攝取蔬果，挑選、清洗仍須注意，才不會反而造成身體負擔。

營養師授清洗蔬果4步驟

如何清洗蔬果最正確？對此，營養師高敏敏曾於臉書粉專發文說明，正確清洗蔬果4步驟，包括：1.先洗手20秒；2.用流動清水沖洗食材2回；3.切除食材腐壞部位；4.洗完食材 擦乾再料理；並掌握「要煮再洗、先洗後切」原則，餐餐都能吃得安心。

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FDA建議蔬果清洗4重點

《CNN》報導，美國FDA建議，所有農產品（即使是有機的）在去皮前都應清洗，以免刀具將泥土或細菌轉移到果肉上，洗後應用乾淨的布或紙巾擦乾，並提供具體清洗重點如下：

•堅硬蔬果刷洗：如胡蘿蔔、黃瓜、瓜類、馬鈴薯等可在流動冷水下用乾淨的蔬菜刷刷洗。

•其他蔬果沖洗：可在沖洗時輕輕搓揉。

•葉菜類溫水洗：去除高麗菜、生菜最外層葉片，仔細沖洗每片葉子。建議使用溫水，並使用濾水籃瀝乾。

另外，標註「三倍清洗（triple-washed）」的袋裝蔬菜，FDA表示無需再次清洗。

此外，許嘉珊曾於臉書專頁「履行生活 許嘉珊醫師」發文表示，由於現代種植方式越來越有效率，蔬菜水果的農藥殘留量，也成為不能忽略的議題。若一邊努力抗氧化、一邊攝取過多毒素，對於促進健康的效果難免打折扣。因此，在選擇蔬果種類上，除應注重多樣性之外，也建議儘量挑選農藥殘留量少的種類，對身體較友善。

農藥攝取5大風險

營養師高敏敏也指出，農藥若長期攝取，對身體可能帶來以下風險，因此清洗蔬果物並建議務必確實：

●心血管保護效果下降。

●男性精子品質變差。

●女性卵巢功能降低。

●可能增加乳癌與第二型糖尿病風險。

●孕婦與嬰幼兒生理系統尚未成熟，更易受損害。

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