二手菸危及婦幼健康 埃及研究：近9成ADHD孩童曾暴露

為了孩子的健康，國健署呼籲民眾，為愛戒菸；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕即使在陽台或浴室吸菸，二手菸仍可能透過空氣流動進入室內，讓家人暴露於菸害環境中。埃及的一項研究顯示，在罹患注意力不足過動症（ADHD）的兒童中，有高達8成8比例曾有二手菸暴露經驗，顯示二手菸可能是重要危險因子之一，且暴露程度越高，症狀可能越嚴重。

國民健康署菸害防制組組長羅素英表示，菸品中的尼古丁會影響中樞神經與腦部神經傳導物質平衡，進而干擾兒童神經發展，導致注意力不集中、過動與衝動等問題，甚至影響學習與人際互動。她指出，兒童為最脆弱族群，長期暴露於二手菸環境，對身心發展影響深遠。

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除兒童外，孕期暴露同樣不容忽視。羅素英指出，過去研究發現，孕婦若有吸菸行為，其子女罹患ADHD的風險約為未吸菸者的3倍，顯示菸害會影響胎兒與後續發展，增加神經行為問題風險。

女性族群也面臨顯著健康威脅。根據2025年日本一項大型社區追蹤研究，長期暴露於二手菸環境的女性，其死亡風險較未暴露者增加1.36倍；若將二手菸納入整體吸菸相關死亡評估，女性可歸因死亡比例由2.3%上升至8.4%，增幅明顯高於男性，顯示二手菸對女性的影響更為顯著。

此外，電子煙並非無害替代品。研究指出，電子煙二手煙中仍含有尼古丁、醛類及重金屬等有害物質，暴露者體內尼古丁代謝物「可替寧」濃度顯著上升，部分甚至接近傳統紙菸二手菸暴露者。長期接觸恐增加呼吸道症狀及心理健康問題風險，危害不亞於傳統紙菸。

羅素英強調，無論是傳統紙菸或新興菸品，二手與三手菸都會影響周遭家人健康，尤其對兒童與孕婦危害更大。民眾若有戒菸需求，目前全台已有近3000家醫事機構提供相關服務，6個月戒菸成功率約3成，亦可透過戒菸專線「0800-636363」，諧音為「戒菸撥63」等管道，取得專業協助，降低菸害對家庭的影響。

4月4日就是兒童節，國民健康署呼籲，為愛戒菸，給孩子一份最棒的禮物。

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