夜晚翻來覆去 免驚！醫師教5招改善失眠

台北市立聯合醫院指出，根據國際研究估計，約有一成六左右的成年人符合失眠症診斷；情境照。（圖取自freepik）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市立聯合醫院指出，失眠是許多現代人共同的困擾。根據國際研究估計，約有一成六左右的成年人符合失眠症的診斷，另也有部分人曾經歷不同程度的失眠症狀，顯示睡眠問題相當普遍。北市聯醫忠孝院區精神科主任郭彥君給予5項建議，幫助民眾改善失眠，包含建立規律作息、睡前減少刺激、適度縮短躺床時間、練習正念及簡單冥想放鬆。

郭彥君解釋，失眠不只是單純的睡眠不足。從醫學角度來看，當一個人長期對自己的睡眠品質或時間感到不滿意，例如難以入睡、睡眠中斷或過早醒來，並進一步影響到白天的精神、專注力或情緒，甚至讓工作與生活無法順利運轉時，就需特別留意。

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郭彥君進一步說明，若失眠情況符合《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5）的診斷準則，可能已符合「失眠症」；一週出現3天以上、持續超過3個月，且並非刻意壓縮睡眠所致，且造成生活功能明顯受損（如學業、工作、人際互動等）。臨床上也常見，失眠與其他身體疾病、精神疾病或睡眠障礙同時存在，建議由專業醫療人員進行整體評估。

郭彥君提到，若有失眠狀況，有5項可以改善。包含，一、建立規律作息：每天固定時間起床與入睡，不論是否放假，作息也不要落差太多，讓生理時鐘可以穩定運作；二、睡前減少刺激，避免滑手機、追劇或處理工作，也建議減少咖啡、茶等含咖啡因飲品攝取，打造暗、靜、涼的舒眠環境；三、適度縮短躺床時間，讓「真正睡著的時間」與「躺在床上的時間」更接近，幫助睡意的累積，反而更容易建立穩定睡眠。讓床重新變回「睡覺的地方」，當「床＝睡覺」的連結重新建立，大腦也會更容易進入睡眠狀態；四、試著練習正念，覺察當下的身體感受與呼吸，不批判「為什麼還沒睡著」，也不強迫自己一定要入睡；五、透過深呼吸、漸進式肌肉放鬆或簡單冥想，有助於降低身體的緊繃與壓力，進入放鬆、準備入睡的模式。

根據2024年《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）整理，目前臨床建議以「失眠認知行為治療（CBT-I）」作為失眠的第一線治療。相較於單純依賴藥物，CBT-I著重於調整睡眠行為與想法，效果較為持久，且有助於從根本改善睡眠問題。郭彥君說明，無論是單獨進行CBT-I，或是在醫師專業評估下適度搭配藥物輔助，皆能有效加快改善速度，並幫助建立較穩定的睡眠模式。

郭彥君補充，根據DSM-5與近期醫學文獻（Morin & Buysse, 2024），女性、年長者，以及面臨生活或經濟壓力較大者，皆屬較容易受到失眠影響的族群。隨著步入中年，失眠的發生率也會逐漸攀升。特別是女性在更年期前後，受到荷爾蒙變化與生理調整的影響，常出現入睡困難或睡眠品質下降的情形。郭彥君提醒，若能及早留意睡眠變化並適時調整，有助於維持身心健康與生活品質。

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