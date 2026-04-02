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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

血型不是命運 研究：B型血風險較高仍可預防

2026/04/02 11:41

研究指出，飲食與生活習慣對第二型糖尿病風險影響更大；即使存在血型差異，後天因素仍是關鍵；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

研究指出，飲食與生活習慣對第二型糖尿病風險影響更大；即使存在血型差異，後天因素仍是關鍵；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你天生的血型，可能與部分健康風險有關。一項涵蓋龐大數據的最新醫學總括性審查發現，擁有B型血的民眾，罹患第二型糖尿病的風險略高於其他血型的人。

根據科學媒體《Science Alert》報導，由中國醫科大學附屬盛京醫院團隊發表在《BMC醫學》（BMC Medicine）期刊的2024年大型研究，團隊透過重新計算與嚴格篩選，發現目前達到較高證據標準的關聯之一，是B型血與第二型糖尿病風險之間的關聯。無論是B型陽性或陰性，B型血民眾罹患第二型糖尿病的相對風險，平均比非B型血的人高出約28%。不過研究也指出，這項差異幅度相對有限。

即使如此，B型血的民眾不必過度擔心，因為這並非決定性因素。報導指出，數據顯示，後天生活習慣對風險的影響，明顯高於血型差異所帶來的影響。舉例來說，每天僅吃50公克的加工肉品，糖尿病風險可增加約37%；久坐不動的生活型態可能讓風險提高112%；而體重過重則是目前已知最重要的危險因子之一。

腸道菌叢成潛在關鍵 仍待進一步釐清

至於為何B型血會與糖尿病產生關聯，一項2025年的研究初步推測，可能與人體的腸道微生物菌叢有關，但相關機制仍待進一步釐清。

這項研究的意義，在於提供更多理解個人健康風險的線索。研究指出，血型與疾病之間可能存在一定關聯，但影響程度有限，民眾仍可透過飲食調整、規律運動等方式，降低整體罹病風險。

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