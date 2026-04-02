照顧大家卻忘了自己？韓劇「長女症候群」壓力 精神科醫解析

精神科醫師張俊鴻於門診中耐心傾聽患者困擾，協助釐清壓力來源與情緒狀態，提供專業評估及治療建議。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕隨著韓劇《苦盡甘來遇見你》掀起話題，「長女症候群」再成為大眾關注的心理現象。劇中女主角從小代母職照顧弟妹、習慣壓抑情緒的形象，引起廣大共鳴。精神科醫師張俊鴻說，在現實生活裡這樣故事不罕見，任職外商公司的1位女主管因失眠、胸悶就醫，深入了解發現其症狀與長女角色長期承擔家庭責任、缺乏情感支持密切相關。

台南市立安南醫院精神科主任張俊鴻指出，「所謂『長女症候群』指的是女性在家庭中長期扮演照顧者角色，導致成人後常出現過度責任感、自我壓抑與情緒疲憊等現象」。美國心理健康專家Kati Morton就整理出「長女症候群」的8大特質：

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●責任感過強、●對自己要求極高，常超出期待、●愛操心、容易焦慮、●總想討好他人，難以說「不」、●容易感到內疚，無法放下責任感、●界線模糊，把他人的需求視為自己的責任、●內心對家庭成員有怨懟卻不敢表達、●在建立成人關係（婚姻、親密關係）上感到困難。這些特質往往源於成長過程中角色定型，長女們即使進入職場、成家立業，仍無法擺脫「為他人犧牲」的內在框架。

張俊鴻提醒，長期忽略自身壓力與情緒，易導致失眠、焦慮、憂鬱甚至出現恐慌症狀，應及早覺察與處理。建議可從幾方面著手自我照顧：●學習覺察自己的身心狀況：失眠、胸悶、焦慮、易怒，都是壓力過載的訊號，不要忽略它們；●建立心理界線：不是所有責任都要由妳扛下，適時劃清與家人的界線，是健康的開始。

●與家人溝通你的感受與壓力：適當表達需求與不滿，是建立平等關係的重要步驟；●考慮心理諮商：無論是個別或家庭治療，都是釐清關係、釋放壓力的安全空間。他認為若出現明顯身心症狀，像恐慌、憂鬱、睡眠障礙等，可與精神科醫師討論藥物或非藥物療法，包括微電流刺激 CES、放鬆訓練等輔助改善病症。

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