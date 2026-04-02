衛福部新營醫院週一開設「學童視力專診」 專人協助更貼心

衛福部新營醫院每週一在眼科門診全天開設「學童視力專診」。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕開學後，不少家長陸續收到學校發放的「視力篩檢複檢通知單」，需請假帶孩子就醫，往返奔波、耗時費力。為減輕家長負擔並守護溪北地區學童視力健康，衛福部新營醫院宣布即日起每週一在眼科門診全天開設「學童視力專診」，並設置專屬服務窗口，提供掛號、檢查到衛教的一站式快速通道，就醫更省時便利。

院方表示，學校視力篩檢屬初步評估，仍須透過醫療院所進行散瞳驗光，才能有效區分假性近視與真性近視，確保度數判定正確，及早介入治療。

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院長莊毓民指出，院內門診量持續成長，顯示民眾對公立醫院醫療品質的高度信任。這次設立學童視力專診，正是發揮地區醫療核心角色，讓在地學童就近獲得專業且高品質的視力照護。

新營醫院指出，學童視力發展關鍵期不容忽視，若接獲學校複檢通知，建議在1個月內完成檢查。透過週一學童視力專診服務，可獲得更即時、完整的醫療評估，守護孩子的視力。

自動驗光儀。（新營醫院提供）

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