自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

衛福部新營醫院週一開設「學童視力專診」 專人協助更貼心

2026/04/02 10:21

衛福部新營醫院每週一在眼科門診全天開設「學童視力專診」。（新營醫院提供）

衛福部新營醫院每週一在眼科門診全天開設「學童視力專診」。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕開學後，不少家長陸續收到學校發放的「視力篩檢複檢通知單」，需請假帶孩子就醫，往返奔波、耗時費力。為減輕家長負擔並守護溪北地區學童視力健康，衛福部新營醫院宣布即日起每週一在眼科門診全天開設「學童視力專診」，並設置專屬服務窗口，提供掛號、檢查到衛教的一站式快速通道，就醫更省時便利。

院方表示，學校視力篩檢屬初步評估，仍須透過醫療院所進行散瞳驗光，才能有效區分假性近視與真性近視，確保度數判定正確，及早介入治療。

院長莊毓民指出，院內門診量持續成長，顯示民眾對公立醫院醫療品質的高度信任。這次設立學童視力專診，正是發揮地區醫療核心角色，讓在地學童就近獲得專業且高品質的視力照護。

新營醫院指出，學童視力發展關鍵期不容忽視，若接獲學校複檢通知，建議在1個月內完成檢查。透過週一學童視力專診服務，可獲得更即時、完整的醫療評估，守護孩子的視力。

自動驗光儀。（新營醫院提供）

自動驗光儀。（新營醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中