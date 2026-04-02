0至6歲免費兒童發展篩檢 高雄加碼送百元禮物卡

小兒科醫師進行兒童語言評估。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕0至6歲是兒童發展關鍵期，定期篩檢可及早發現發展狀況，必要時早期介入專業療育，為鼓勵家長帶未滿7歲兒童進行免費發展篩檢，高雄市衛生局今（2）日宣布，完成篩檢可獲100元禮物卡，盼與家長共同守護兒童的關鍵成長。

衛生局表示，「早期發現、早期療育」是守護兒童健康的關鍵策略，透過定期篩檢可及早發現語言、動作、認知或社交等發展狀況，2025年全市服務3萬3779位兒童，篩檢利用率34.73%。今年強化串聯醫療體系與鼓勵家庭參與，提升篩檢涵蓋率，讓每位孩子都能健康成長、不要錯過黃金發展期。

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兒童發展篩檢為臨床醫師使用標準化的篩檢工具，在兒童發展關鍵年齡，由接受過標準化篩檢工具訓練的兒科、家醫科專科醫師或幼兒專責醫師，針對兒童粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展4大面向進行篩檢，及早發現與評估，即時介入專業療育。

兒童免費發展篩檢對象為未滿7歲、具健保身分兒童，於成長過程6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲時，每階段各接受1次篩檢服務，亦可配合兒童預防保健服務執行。加碼100元禮物卡送完為止，高雄市篩檢合約院所可於衛生福利部兒童醫療健康資訊整合平台（ https://reurl.cc/3KrKO9）查詢。

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