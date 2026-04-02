守護寶寶健康學步 醫院推動小兒髖關節超音波篩檢

台北慈濟醫院兒新北兒科主任趙露露進行新生兒理學檢查。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新生兒巧巧出生後，體重與生命徵象皆正常，但回門診施打疫苗時，醫師在徒手理學檢查中發現髖關節活動有些微異常聲響與鬆動感，懷疑可能為「小兒發展性髖關節不良（DDH）」，進一步安排新生兒髖關節超音波篩檢，確認右側髖關節穩定度不足導致脫臼，經醫療團隊及時介入，給與吊帶矯正治療與衛教，協助維持自然「M字腿」姿勢，數月後髖關節順利復位，如今已能自在爬行、學步，未造成跛行、長短腳等問題。

台北慈濟醫院兒科部新生兒科主任趙露露指出，髖關節由股骨頭與骨盆髖臼構成，兩者相互嵌合，負責支撐身體重量並協調行走、跑跳等動作，是人體下肢活動的重要構造。

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新生兒髖關節超音波篩檢能在無輻射情況下，清晰呈現關節發育情形、包覆角度與穩定度。（台北慈濟醫院提供）

趙露露指出，嬰幼兒的髖關節處於發育階段，還未定型，若先天穩定度與包覆性不足，或家長在揹抱時經常將嬰兒雙腳打直，都可能導致發育異常或脫臼。她進一步說明，6個月是嬰幼兒髖關節定型的黃金時間，僅透過吊帶就可以矯正；若等到9個月後才治療則需要手術復位。

若未及早發現並進行治療，未來除了跛行、長短腳、大腿外展受限等症狀，更因為髖關節發展異常影響骨盆與脊椎側彎，恐提早退化，增加成年後置換人工關節的風險。但小兒發展性髖關節不良早期多無明顯症狀，且嬰幼兒表達能力受限，家長往往難以察覺，因此透過專業評估與適當篩檢，於黃金治療期介入格外重要。

趙露露表示，傳統新生兒髖關節檢查以徒手理學檢查為主，醫師透過特定手法判斷關節是否鬆動或脫臼，但需仰賴臨床經驗，且部分細微病徵無法透過理學檢查察覺，而台北慈濟醫院自2006年起投入「小兒髖關節發育不良」治療與照護，設立特別門診並建立完整篩檢與追蹤流程，為新北市首家通過該項疾病照護品質認證的醫院，檢查上，會以髖關節超音波篩檢技術搭配X光檢查，在無輻射情況下，清晰呈現關節發育情形、包覆角度與穩定度，有助於早期發現潛在異常。

協助維持自然「M字腿」姿勢，有助於股骨頭穩定嵌合於髖臼中。（台北慈濟醫院提供）

若家長在揹抱時經常將嬰兒雙腳打直，恐導致發育異常或脫臼。（台北慈濟醫院提供）

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