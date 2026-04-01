健康網》廣末涼子復出自曝「雙病纏身」 醫揭甲亢驚人警訊

日星廣末涼子宣布回歸，她過去曾經由官方表示，自己罹患甲亢及躁鬱症，如今已穩定。中醫大附醫指出，甲亢就算停藥，至少要追蹤3年。（取自廣末涼子IG）

〔健康頻道／綜合報導〕日星廣末涼子今（1）日宣布復出，坦承過去患有「躁鬱症」以及「甲狀腺機能亢進症」。根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，甲狀腺機能亢進常見的症狀：心悸、緊張、多汗、怕熱、手發抖、體重減輕、大便次數增加、月經異常、有些病人會合併凸眼。

廣末涼子去（2025）年4月在靜岡縣新東名高速公路以時速185公里高速狂飆並追撞前車，導致同車男性友人骨折。同年5月，又公開自己有躁鬱症及甲狀腺機能亢進症，她在車禍送醫期間，涉嫌對護理師動粗，踢打及抓傷醫護而遭到警方逮捕。

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中醫大附醫指出，甲狀腺機能亢進的原因很多，例如甲狀腺毒性結節、腦下垂體腺瘤、妊娠絨毛膜癌等。最常見的原因為瀰漫性甲狀腺毒症，即葛瑞夫氏病。罹患甲亢注意事項：

●飲食注意事項

1.禁吃：紫菜、海苔、海帶。

2.避免：咖啡、茶、抽菸。

●若使用甲狀腺藥物治療時發生喉嚨痛、發燒、扁桃腺化膿，請驗白血球，若低於3000/ul請與醫師聯絡。

●3個月內有可能會過敏，如有皮膚癢、紅疹等症狀請於門診時告知醫師，不可自行停藥。

●懷孕請告知醫師，不可任意停藥或增減藥量。

●一個療程至少2年，請耐心與醫師配合。甲狀腺功能追蹤檢查需要注意下列事項：

1.服藥前先抽基礎值。

2.服藥後4-6週抽血追蹤，調整藥量。

3.每隔3-6個月抽血追蹤，調整藥量。

4.服藥滿2年後抽血評估，以決定是否停藥。

5.停藥後至少追蹤甲狀腺功能3年（第一年隔3-6個月，以後每隔6-12個月追蹤一次）。

廣末將從4月起逐步恢復演藝活動，並會徹底執行健康管理，以不勉強的方式投入工作。

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