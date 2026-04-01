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健康網》精子也有「記憶」 爸爸運動竟能讓下一代更瘦更有耐力

2026/04/01 23:57

健康網》精子也有「記憶」 爸爸運動竟能讓下一代更瘦更有耐力

備孕準備不只有女生而已，嘉義安家診所醫師盧盈良，若是運動男能透過精子中的微小核糖核酸傳遞給下一代，讓孩子天生就擁有更好的耐力與抗肥胖體質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過去總以為，備孕是女生的事，男生只要精液檢查及格，精子數量夠多、游得動就好。嘉義安家診所醫師盧盈良引述期刊指出，父親在備孕期的運動習慣，能透過精子中的微小核糖核酸傳遞給下一代，讓孩子天生就擁有更好的耐力與抗肥胖體質。

盧盈良在臉書發文分享，備孕男性的運動習慣會透過精子直接升級下一代的代謝。在最近幾篇發表在頂尖醫學期刊《cell-metabolism》和《Nature Reviews Urology》的研究證據，精子不只是搬運遺傳物質的單純載具，它還無形中攜帶了父親近期的生活履歷。雖然目前這些研究主要是動物實驗，但該研究也提出了人類很有可能也有相同機制的證據。

臨床上，這項發現也提供更多未來的生殖醫學與衛教指引。男性備孕不再只是戒菸戒酒，開始去運動、跑步流汗，才是給孩子最珍貴的起跑點優勢。這項新發現，盧盈良剖析，5個面向：

1.運動會重塑精子內部的微型生態系：
研究發現，有規律有氧運動的雄性，精子內特定的微小核糖核酸會大幅增加。合理推測，運動引發的生理訊號，就像是在精子這個微型生態系中施放了特製的生長肥料，把運動的好處濃縮打包起來。

2.帶著密碼的精子會精準抑制胚胎的發育煞車：
當這些運動升級版的精子進入卵子後，攜帶的微小核糖核酸會在早期胚胎階段發揮作用，精準抑制一個名為NCoR1的基因。這就像是解除人體代謝管線的總閘門煞車，讓後續掌管粒線體生成的基因得以火力全開。

3.下一代天生自帶燃脂與耐力外掛：
因為胚胎時期的代謝管線被重新配置，這些老爸有運動的後代，肌肉裡的氧化型肌纖維比例明顯較高，且粒線體的質量與功能更好。即使他們自己沒有受過訓練，在跑步機上依然能跑得更久，天生就是耐力型選手。

4.面對高脂飲食擁有更強的代謝防禦工事：
當這些子代面對高油高熱量的飲食挑戰時，他們發生胰島素阻抗的風險顯著降低。他們的骨骼肌對葡萄糖的吸收能力更強，彷彿體內建構了一道堅固的代謝防禦工事，能夠有效抵禦肥胖環境的毒害。

5.人類男性精子也證實有相同機制：
這不僅僅是動物實驗的結論，研究團隊分析了有運動習慣的成年男性，發現他們的精子同樣富含這些有益的微小核糖核酸。這意味著，人類男性的運動行為，同樣具備跨世代遺傳代謝好處的強大潛力。

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