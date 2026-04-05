健康網》少吃飯麵血糖還是飆！ 醫揭減醣3盲點

新竹初日診所院長魏士航表示，減醣吃對比吃少更重要，不吃澱粉卻改吃麵包、甜點，恐致體重下降但血糖、血脂不受控；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「我都已經不太吃飯麵了，為什麼血糖還是高？」新竹初日診所院長魏士航表示，這句話在門診中很常聽見，很多人明明已經很努力減醣、控制飲食，但健檢數字還是不理想。出現這種情況，問題往往是吃錯方向。舉例來說，不吃澱粉卻改吃麵包、甜點，導致體重下降但血糖、血脂反而不受控，代謝壓力大，腸道也失衡。建議飲食可將部分白飯替換糙米、地瓜，蛋白質優先、少吃甜點等空熱量食物。提醒減醣吃對，其實比少吃更關鍵。

魏士航於臉書粉專「Cofit 我的專屬營養師」、YouTube「Cofit x宋晏仁醫師-初日醫學」分別發文與影音指出，很多人以為少吃澱粉一定比較健康，但常常是飯吃少了，卻改吃麵包、甜點，體重可能下降，但血糖、血脂反而更亂，這也是很多人會踩到的減脂盲點。

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減醣吃錯3大盲點

魏士航說，少吃飯麵不一定比較健康，因為關鍵不是你少吃什麼，而是你換成了什麼。很多人實行減醣後，飲食常常是飯吃很少、餅或甜點等點心吃得多，蛋白質來源偏加工，如香腸、培根，這種錯誤減醣，會讓身體出現以下3個變化：

●血糖更不穩：少了纖維，留下高GI食物，血糖更容易忽高忽低。

●代謝壓力變大：精製糖搭配加工肉，發炎、胰島素阻抗一起上升。

●腸道開始失衡：蔬菜與全穀不足，好菌變少，代謝也跟著變差。

魏士航提及，1項追蹤近20萬人的長期研究發現，不健康的減醣，如精製澱粉搭配加工肉，糖尿病風險增加39%-44%，而健康減醣，如全穀、植物蛋白、好油脂一起攝取，風險反而下降。也就是說，少吃但吃錯，比不減更傷。

飲食減醣3重點

他進一步說，很多人忽略體重正常，並不代表代謝正常。尤其門診中很常見看起來不胖，但內臟脂肪高、肌肉少的「泡芙人」（ 肌少型肥胖），反而更容易出現血糖問題。如果真的想減脂、穩血糖，建議可先從3個很實際的調整開始：1.白飯不用戒，先換一部分成糙米、地瓜。2.蛋白質優先，可選擇魚、豆腐、豆漿。3.少吃「空熱量」，也就是甜點、含糖飲、加工食品等。

魏士航提醒，減醣減脂其實不用極端，但方向要對。很多人卡關，不是因為不努力，而是被少吃＝健康所誤導。飲食真正的核心從來不是「你少吃了什麼」，而是「你吃進去的東西，有沒有在幫助身體」。因為，吃對，比吃少更關鍵。

新竹初日診所院長魏士航。（Cofit我的專屬營養師提供）

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