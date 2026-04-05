自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》少吃飯麵血糖還是飆！ 醫揭減醣3盲點

2026/04/05 21:40

新竹初日診所院長魏士航表示，減醣吃對比吃少更重要，不吃澱粉卻改吃麵包、甜點，恐致體重下降但血糖、血脂不受控；情境照。（圖取自freepik）

新竹初日診所院長魏士航表示，減醣吃對比吃少更重要，不吃澱粉卻改吃麵包、甜點，恐致體重下降但血糖、血脂不受控；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「我都已經不太吃飯麵了，為什麼血糖還是高？」新竹初日診所院長魏士航表示，這句話在門診中很常聽見，很多人明明已經很努力減醣、控制飲食，但健檢數字還是不理想。出現這種情況，問題往往是吃錯方向。舉例來說，不吃澱粉卻改吃麵包、甜點，導致體重下降但血糖、血脂反而不受控，代謝壓力大，腸道也失衡。建議飲食可將部分白飯替換糙米、地瓜，蛋白質優先、少吃甜點等空熱量食物。提醒減醣吃對，其實比少吃更關鍵。

魏士航於臉書粉專「Cofit 我的專屬營養師」、YouTube「Cofit x宋晏仁醫師-初日醫學」分別發文與影音指出，很多人以為少吃澱粉一定比較健康，但常常是飯吃少了，卻改吃麵包、甜點，體重可能下降，但血糖、血脂反而更亂，這也是很多人會踩到的減脂盲點。

減醣吃錯3大盲點

魏士航說，少吃飯麵不一定比較健康，因為關鍵不是你少吃什麼，而是你換成了什麼。很多人實行減醣後，飲食常常是飯吃很少、餅或甜點等點心吃得多，蛋白質來源偏加工，如香腸、培根，這種錯誤減醣，會讓身體出現以下3個變化：

血糖更不穩：少了纖維，留下高GI食物，血糖更容易忽高忽低。

代謝壓力變大：精製糖搭配加工肉，發炎、胰島素阻抗一起上升。

腸道開始失衡：蔬菜與全穀不足，好菌變少，代謝也跟著變差。

魏士航提及，1項追蹤近20萬人的長期研究發現，不健康的減醣，如精製澱粉搭配加工肉，糖尿病風險增加39%-44%，而健康減醣，如全穀、植物蛋白、好油脂一起攝取，風險反而下降。也就是說，少吃但吃錯，比不減更傷。

飲食減醣3重點

他進一步說，很多人忽略體重正常，並不代表代謝正常。尤其門診中很常見看起來不胖，但內臟脂肪高、肌肉少的「泡芙人」（ 肌少型肥胖），反而更容易出現血糖問題。如果真的想減脂、穩血糖，建議可先從3個很實際的調整開始：1.白飯不用戒，先換一部分成糙米、地瓜。2.蛋白質優先，可選擇魚、豆腐、豆漿。3.少吃「空熱量」，也就是甜點、含糖飲、加工食品等。

魏士航提醒，減醣減脂其實不用極端，但方向要對。很多人卡關，不是因為不努力，而是被少吃＝健康所誤導。飲食真正的核心從來不是「你少吃了什麼」，而是「你吃進去的東西，有沒有在幫助身體」。因為，吃對，比吃少更關鍵。

新竹初日診所院長魏士航。（Cofit我的專屬營養師提供）

新竹初日診所院長魏士航。（Cofit我的專屬營養師提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中