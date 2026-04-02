健康網》台、韓泡菜差很大 醫揭「發酵關鍵」影響健康效果

韓式泡菜vs.台式泡菜，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，雖然名字只差一個字，但在健康功效上，差距可以相當大；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台式泡菜和韓式泡菜差別，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，雖然菜名只差一個字，但在健康功效上差距可以相當大。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，很多人每天吃泡菜，卻不知道自己吃的其實沒有想像中那麼「發酵」。台式泡菜的製作時間只需要數小時到一天，韓式泡菜則需要數天到數個月的長時間乳酸發酵。這個差距直接決定了兩者最核心的不同─益生菌的含量。

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李思賢表示，韓式泡菜經過充分發酵，富含大量活性乳酸菌（Lactobacillus spp.），是名副其實的益生菌食物來源；台式泡菜因為發酵時間極短，益生菌含量相對低，與其說是發酵食品，更接近「醃漬蔬菜」。

再看，台式泡菜的糖是主要調味料，對於在意血糖或體重管理的人來說，這個差異不可忽視，而韓式泡菜中有辣椒素，這個營養素有助於促進代謝、抗氧化，以及具備抗菌與心血管保護的潛在效益的蒜素。

李思賢建議，若吃泡菜的目的是為照顧腸道、補充活性菌，那韓式泡菜才是你真正需要的選擇；台式泡菜風味討喜、取得方便，偶爾配餐無妨，但別把它當成保健食品來期待。

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