原來胖有原因！ 醫曝「小腸長度」影響代謝

林小姐與爸爸體重原來140公斤及100公斤。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕腸道長短竟與肥胖有關！中國附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕團隊發表研究發現腸道長度與代謝疾病相關，小腸每增加10公分，糖化血色素平均上升約1%，且發現有代謝症候群患者，小腸明顯較長，平均多出18.4公分，研究成果於今年3月發表於外科頂尖期刊《Obesity Surgery》（減重手術）。

43歲的林小姐從小就胖，高中時已破百，一路胖到140公斤，長期有高血壓、糖尿病困擾，已經是病態性肥胖，3年前接受縮胃曠腸手術，成功減重70公斤；她的父親體重破百，也深受代謝疾病困擾，則因為年齡已經68歲，加上屬於中度肥胖，接受GLP-1腸泌素類藥物（俗稱瘦瘦針）治療，搭配飲食調整，10個月瘦身至70公斤，已經停針7個月，現在每天跑步5公里健身。

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黃致錕醫師表示，林小姐與爸爸分別接受自費的縮胃曠腸手術及瘦瘦針治療，成功減重。（記者蔡淑媛攝）

黃致錕表示，對體型瘦的人來說，小腸長度在5公尺以下，林小姐的小腸有6公尺長，接受縮胃曠腸手術，將小腸截短3公尺，減少小腸吸收。

黃致錕指出，團隊分析2023至2024年期間接受478名減重手術患者，BMI在37.4以上，平均年齡39歲，其小腸長度差異顯著，從480至950公分，發現小腸每增加10公分，糖化血色素平均上升約1%，且腸道較長者，罹患代謝症候群的風險顯著較高，有代謝疾病者，小腸明顯較長，平均多出18.4公分。

為何小腸較長，肥胖風險較高，黃致錕解說，小腸末端迴腸會釋放類升糖素胜肽-1 （GLP-1） 等腸泌素，當食物到達迴腸時會分泌腸泌素，提供飽足感及抑制食慾，但小腸長的人，食物經過時間長，吸收較多營養及熱量。

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