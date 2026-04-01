健保再擴大！SBRT納入更多癌別 年約1500人受惠

衛福部健保署自115年4月1日起啟動多項給付調整，其中「身體立體定位放射治療（SBRT）」適用範圍，從原本僅限肺癌與肝癌，進一步納入攝護腺癌及肝、肺腫瘤寡轉移患者。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕為提升癌症治療精準度與照護品質，衛福部健保署自115年4月1日起啟動多項給付調整，其中「身體立體定位放射治療（SBRT）」適用範圍，從原本僅限肺癌與肝癌，進一步納入攝護腺癌及肝、肺腫瘤寡轉移患者，讓更多病人有機會接受高精準、低副作用的放療方式，預估每年約1500人受惠，且不增加健保整體支出。

健保署此次整體支付調整涵蓋4大面向，包括強化兒童醫療照護、提升透析與居家照護給付、增列重大外傷急救項目，以及精進癌症放射治療，合計挹注約16.48億元，盼全面提升醫療品質與照護量能。

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在癌症治療方面，SBRT因具高劑量集中、治療次數少及正常組織傷害較低等優勢，已成為國際間重要放療技術。此次放寬適用對象，讓攝護腺癌及特定寡轉移病人，在符合國際指引下也可使用，有助提升治療效果與生活品質。健保署強調，此項調整是在整體資源配置下進行，不額外增加健保支出，兼顧醫療進步與財務穩定。

在兒童醫療方面，健保進一步提高重症兒童照護給付。陳亮妤指出，兒科加護病房診察費加成率由140%提升至160%，以醫學中心為例，每床住院診察費由4620點提升至5005點；未滿2歲兒童住院診察費加成由150%提高至210%；未滿6歲兒童精神科日間住院治療費也大幅調升。另新生兒7項重大手術支付同步提升，整體挹注2.28億元，預估每年約5.8萬名兒童受惠。

針對慢性病與高齡照護需求，健保也調升透析與居家照護給付。血液透析每次由3912點提高至4000點，腹膜透析每月由8675點提升至8870點，整體調幅約2.25%，預估約9.6萬名患者受益；居家照護（含安寧）訪視費則全面調升5%，並新增兒童訪視加成20%至60%，讓不同年齡層患者在家中也能獲得完整醫療服務。

在急重症醫療方面，健保此次新增多項重大外傷處置項目，包括頸部外傷探查術、軀幹體腔出血緊急止血手術，以及主動脈復甦性血管內球囊閉合術（REBOA），提升第一線搶救能力，預估每年約1000人受惠。

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