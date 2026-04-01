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健康 > 名人健康事

健康網》鄧麗君悲劇揭「氣喘急救3步驟」 管家還原現場嘆錯過救命關鍵

2026/04/01 16:37

軍中情人鄧麗君離世31年，由當年她的管家親述她的最後時刻。澄清醫院中港分院衛教資料指出，若無藥物在身旁，緩慢、放鬆是優先且正確的呼氣方法，盡可能地深深吸氣。（取自臉書）

軍中情人鄧麗君離世31年，由當年她的管家親述她的最後時刻。澄清醫院中港分院衛教資料指出，若無藥物在身旁，緩慢、放鬆是優先且正確的呼氣方法，盡可能地深深吸氣。（取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕國民歌手鄧麗君在辭世31年後，當年她在泰國的管家比利（Billy）透露，小鄧離世當天的點滴，運動洗澡後突發氣喘，盡管請來飯店人員協助送藥，但她已出現手腳已經出現痙攣和麻木的情況，無法快速取得急救藥物。根據澄清醫院中港分院衛教資料指出，若無藥物在身旁，緩慢、放鬆是優先且正確的呼氣方法，盡可能地深深吸氣。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料，氣喘是一種支氣管慢性發炎反應，主要為氣管、支氣管受到刺激，而產生的支氣管痙攣與收縮、黏膜水腫及分泌大量的黏液、造成呼吸道阻塞、及呼吸困難等症狀。會出現3個情況：

●氣道會出現明顯的發炎反應：當接觸到環境中的過敏原，會引起發炎細胞的浸潤，而使氣道發炎。

●屬於可逆性的氣道阻塞：氣喘患者氣道的收縮是可逆性的，可以藉由支氣管擴張劑的使用而恢復正常。

●氣道會出現過度反應的現象：氣道發炎之後，會造成氣道過度反應，亦即氣道變得很敏感，一旦接觸到外界的刺激，正常人只是略感不適，卻會造成氣喘病患的氣管平滑肌收縮。

此外，澄清醫院中港分院指出，氣喘發作時，除了緩慢、放鬆是優先且正確的呼氣方法，盡可能地深深吸氣，然後緩慢而長時間的呼氣，以下3件事，先讓自己緩和下來：

●保持冷靜並停止動作：找地方坐下休息，不要平躺，儘量坐直或身體前傾。

●嘗試「噘嘴式呼吸」：鼻子吸氣，嘴巴呈吹蠟燭狀緩慢吐氣，吐氣時間應比吸氣時間長。

●吸取溫熱水蒸氣：到浴室將熱水打開，吸入溫熱的水蒸氣可幫助緩解氣管收縮。

●檢查備用藥物：回想是否有過期但還能用的短效支氣管擴張劑、檢查背包夾層、詢問身邊親友有無相同藥物。

若是病患吸不到氣、無法完整說出一句話。或胸口緊縮感持續，症狀未緩解，以及嘴唇、指甲發紫或蒼白，甚至意識模糊或呼吸異常費力，要立刻就醫。

據比利透露，鄧麗君離世當天的情況，早上他為她送上早餐，並未有異樣，一切意外在小鄧運動後要洗澡，卻發作氣喘，而法國男友當時外出未歸，當管家發現鄧麗君時，她的手腳已經出現痙攣和麻木的情況，更無法及時拿到急救藥物，再加上送醫途中遇到塞車，一連串錯過，讓她因呼吸衰竭而離世。

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