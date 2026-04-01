健康網》壓力太大影響身心 醫教3法找回平衡

專家表示，透過深呼吸、簡單活動與暫時離開壓力源，幫助自律神經恢復穩定，讓身心逐步放鬆；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活節奏太快，壓力無處不在，當壓力大到出現心跳加快、失眠或腸胃不適時，代表身體已進入警訊狀態。桃園文新診所院長戴曉芙建議，與其硬撐，不妨藉著調整呼吸、適度活動與短暫離開壓力源，幫助自律神經回到平衡，讓身體逐步恢復穩定。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，長期壓力可能會為身體帶來變化。如果壓力比較大的時候，身體已經出現心跳快、睡不好或腸胃不舒服，仍能藉由一些方法幫助身體慢慢調整。

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3法讓身體慢慢回到平衡

面對看不見的壓力源，民眾可以如何放鬆？他歸納出3法，提供民眾參考：

第1個方法：調整呼吸節奏

當人感到緊張時，呼吸通常會變得比較快、比較淺。如果刻意把呼吸放慢，例如： 吸氣約4秒，吐氣約6秒，這樣的節奏可以幫助副交感神經慢慢接手，讓身體逐漸放鬆。

第2個方法：讓身體稍微動一動

壓力大的時候，很多人會長時間坐在同一個位置。不過，此時的身體已累積不少肌肉緊繃，不妨簡單走動幾分鐘、伸展肩頸，或到戶外走一小段路，都可能幫助身體慢慢回到比較穩定的狀態。

第3個方法：短暫離開壓力情境

有些人在壓力大的時候會一直撐著，覺得事情做完再休息。如果身體已經出現明顯緊繃感，短暫停一下反而更容易讓狀態恢復。這時可以走到窗邊站幾分鐘、喝點水，或讓自己暫時離開工作環境。

不人人在壓力大的時候，會習慣滑手機放鬆。戴曉芙提醒，一旦民眾沈浸在一直快速切換資訊、滑社群媒體的狀況下，大腦依舊處在持續接收刺激的狀態，對部分民眾而言些，不容易真正放鬆。

戴曉芙總結，壓力本身並不是壞事，適度的壓力反而能幫助人集中注意力。只是在日常生活中，如果察覺到心跳加快、失眠或腸胃不適時等壓力正在上身時，身體只是提醒我們，現在可能需要讓自己稍微停一下。

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