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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》攝護腺藥害你頭暈、鼻塞？醫建議改睡前再吃

2026/04/01 21:22

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋提醒，「藥物就像雙面刃，懂得避開刀鋒，就能享受它的好處。」示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋提醒，「藥物就像雙面刃，懂得避開刀鋒，就能享受它的好處。」示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕終於鼓起勇氣看醫師，拿了攝護腺的藥，吃完尿尿確實順暢多了，但怎麼最近站起來會頭暈，甚至晚上睡覺開始鼻塞了？內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋在臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，「了解藥物的作用機制，你就不會那麼恐慌。」

最常用來治療攝護腺肥大的「甲型交感神經阻斷劑」，它的功能是「放鬆平滑肌」。當它放鬆了攝護腺的肌肉，尿尿就順了；但同時，它也可能放鬆了血管的平滑肌，導致血壓微降（姿勢性低血壓、頭暈）；或是放鬆了鼻腔黏膜的血管，引起充血（鼻塞）；甚至放鬆了膀胱頸，導致精液逆流入膀胱（逆行性射精、或沒有精液）。

江佩璋建議：

1. 起身動作放慢：吃藥後若容易頭暈，從床上或椅子上站起來時，請分段慢慢起。

2. 改到睡前服用：如果頭暈嚴重，可以和醫師討論是否改在睡前吃，減少白天的困擾。

3. 勿因沒精液而恐慌：逆行性射精對身體無害，精液會隨尿液排出，不影響健康。

江佩璋提醒，「藥物就像雙面刃，懂得避開刀鋒，就能享受它的好處。」

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