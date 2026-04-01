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健康網》一場肺炎體能歸零！ 90歲阿公靠「五金行神器」練重訓 50秒上3樓
〔健康頻道／綜合報導〕90歲的阿公坐著輪椅被推入洗腎室，他曾靠著床上腳踏車練了2個月，可以爬上3樓的家，但要花3分50秒，但一場肺炎又將他苦心練好的體能歸零，經過重訓後，可以以50秒爬上樓。
前恩主公醫院腎臟科醫師李宗諺在臉書分享，這位阿公爬樓梯已成為不可能任務。李宗諺思考如何在安全框架下給予肌肉與骨質接近臨界值的刺激。他看了一下洗腎室，沒有龍門架更無槓鈴。
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李宗諺苦思如何幫助阿公重拾體能，於是他走進五金行，買了2根掛豬肉用的彈簧吊秤、1個水溝蓋，而他的辦公室角落就是阿公的訓練場：
設備：彈簧秤一端鎖死在水溝蓋，一端連著鐵棍。
動作：鐵棍扛肩，微蹲，向上站直。
頻率：每週一次，每次5分鐘。
他帶著阿公在第1週，成功撐出12公斤，但是這個數字連一根標準空槓，阿公都撐不起，但是這週用力，給了阿公很大信心，賣豬肉的彈簧吊秤，讓阿公明確知道自己狀況。
接下來3個月，數據在起伏中爬升：「12、20、20、30、35、28、25、30、40、30、30、40公斤…」每次成功撐住，都獲得很大鼓勵。李宗諺透露，阿公有幾週數字驟降，沒有病痛，純粹因為情緒低落，銀髮族最怕心情不好，力量就散掉了，這就是最真實的老化軌跡。
於是，在3個月一個午後，阿公同樣面對27階，這次他只花50秒，不只是恢復，更是超越。
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