年近半百男嚴控飲食體重飆、臉變圓 竟是罕見庫欣氏症上身

成大醫院內科醫師沈宗郁指在正常飲食與生活習慣下，若出現體重持續上升、臉變圓、肩頸變厚或大腿無力等情形，應及早就醫評估是否為庫欣氏症候群作祟。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕48歲有高血壓的呂姓男子，近期體重持續上升、臉部輪廓變得圓潤，儘管嚴格控制飲食與規律運動，體重仍持續增加、未改善。他到成大醫院求診，檢查發現血液中皮質素指數過高，住院評估確診為罕見的「庫欣氏症候群」，並找出左側腎上腺腫瘤。呂男接受腎上腺切除術後，高血壓改善，逐步停用血壓藥，體重也開始下降，整體健康逐漸恢復。

成醫內科部醫師沈宗郁表示，糖皮質素是腎上腺分泌的荷爾蒙之一，常被稱為「壓力荷爾蒙」。當體內糖皮質素長期異常分泌過多時，會導致一系列代謝異常與病理變化，形成庫欣氏症候群，常見症狀包括體重增加、肌肉無力（大腿無力）、月亮圓臉、水牛肩、皮膚變薄且容易瘀青，及女性毛髮增生等現象。若未及時診治，可能引發高血壓、糖尿病及骨質疏鬆等慢性共病。

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庫欣氏症可分為外源性與內源性兩大類，內源性是與腦垂體或腎上腺功能異常有關，導致體內糖皮質素分泌過多；外源性則常見於長期使用含類固醇藥物，或誤用來路不明的藥品與補品，使身體長期暴露於過量類固醇致病。庫欣氏症候群雖罕見，有統計指出發生率約10萬分之1，但實際盛行率可能未被及時辨識而被低估。

沈宗郁指出，若出現以下症狀應提高警覺並做篩檢：

1.發生在同齡族群中較少見，且與庫欣氏症相關的疾病，如年輕型（40歲以下）高血壓或骨質疏鬆。

2.同時出現多項典型表徵且症狀逐漸惡化，如臉紅、易生瘀斑、皮膚紫紋及近端肌肉無力。

3.兒童身高成長遲緩，但體重明顯上升。

4.影像檢查偶然發現腎上腺腫瘤（腎上腺偶見瘤）。

他說，由於病因不同，治療以手術切除異常分泌荷爾蒙的病灶為首選；對不適合手術者，則可藥物或放射線治療。手術部分，如醫材選擇有自費項目；符合資格者，則可健保給付。因庫欣氏症不僅影響外觀與體重，長期忽視可能導致多種慢性共病，在正常飲食與生活習慣下，若出現體重持續上升、臉部變圓、肩頸變厚或大腿無力等情形，應及早就醫評估，把握治療時機。

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