自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》單日連切3大腸瘜肉 醫：3食物不敢再吃

2026/04/01 17:42

胃腸肝膽科醫師張靖表示，在經歷3名大腸瘜肉個案後，他再也不吃特定加工食品。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

胃腸肝膽科醫師張靖表示，在經歷3名大腸瘜肉個案後，他再也不吃特定加工食品。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「最近跟大腸巨大瘜肉真的太有緣了，一次就切了3個。」胃腸肝膽科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」表示，他在門診接收3名個案，檢查後發現巨大腺瘤（Adenoma），使他感慨以後再也不吃香腸、熱狗、培根了。

張靖表示，3位個案各有不同，但皆有大腸瘜肉。

第一個：年輕女性、無大腸癌家族史、健檢糞便潛血陽性（FOBT）。

第二個：中年男性、無大腸癌家族史、也是糞便潛血陽性（FOBT）。

第三個：中年男性、一等親有大腸癌、本身排便習慣改變。

張靖提醒，有「糞便潛血陽性」或「一等親大腸癌家族史」，真的要進行大腸鏡檢查，才能知道大腸的狀況，發現腺瘤（Adenoma）才能早點切除，避免未來變成大腸癌。

張靖最後感慨，昨天一次幫助3個病人，很開心；但讓我都不敢吃香腸、熱狗、培根了，好像也是好事一件。」同時張靖提出阻斷腺瘤進展成大腸癌的途徑：

飲食原則（Dietary Interventions）

1. 嚴格限制加工肉品與紅肉：國際癌症研究機構（IARC）已將香腸、培根等加工肉品列為一級致癌物，紅肉（豬、牛、羊）則為2A級致癌物。

2. 提高膳食纖維與全穀物比例：充足的纖維能增加糞便體積、促進腸道蠕動，減少致癌物質滯留於腸道並與腸壁接觸的時間。

3. 確保充足的鈣質與維生素D：鈣質能在腸道內與游離脂肪酸及次級膽酸結合，減少這些物質對腸道黏膜的毒性刺激。

4. 節制酒精攝取：長期或過量飲酒會破壞腸道防禦功能，顯著增加大腸直腸癌的發生率。

生活習慣與代謝控制（Lifestyle & Metabolic Management）

1. 積極的體重管理與改善胰島素阻抗：肥胖會引發全身性的慢性低度發炎；這些代謝異常是促進大腸細胞異常增生的重要推手。維持理想的體脂率與腰圍是預防的重中之重。

2. 建立規律的運動習慣：建議每週至少累積150分鐘的中等強度有氧運動，並視情況搭配阻力訓練。

3. 落實戒菸：菸草中的致癌物質會經由血液循環抵達腸道。

4. 定期做大腸鏡與糞便篩檢：進行糞便潛血檢查與定期的大腸鏡檢查，及早發現並切除腺瘤。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中