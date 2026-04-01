健康網》單日連切3大腸瘜肉 醫：3食物不敢再吃

胃腸肝膽科醫師張靖表示，在經歷3名大腸瘜肉個案後，他再也不吃特定加工食品。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「最近跟大腸巨大瘜肉真的太有緣了，一次就切了3個。」胃腸肝膽科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」表示，他在門診接收3名個案，檢查後發現巨大腺瘤（Adenoma），使他感慨以後再也不吃香腸、熱狗、培根了。

張靖表示，3位個案各有不同，但皆有大腸瘜肉。

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第一個：年輕女性、無大腸癌家族史、健檢糞便潛血陽性（FOBT）。

第二個：中年男性、無大腸癌家族史、也是糞便潛血陽性（FOBT）。

第三個：中年男性、一等親有大腸癌、本身排便習慣改變。

張靖提醒，有「糞便潛血陽性」或「一等親大腸癌家族史」，真的要進行大腸鏡檢查，才能知道大腸的狀況，發現腺瘤（Adenoma）才能早點切除，避免未來變成大腸癌。

張靖最後感慨，昨天一次幫助3個病人，很開心；但讓我都不敢吃香腸、熱狗、培根了，好像也是好事一件。」同時張靖提出阻斷腺瘤進展成大腸癌的途徑：

飲食原則（Dietary Interventions）

1. 嚴格限制加工肉品與紅肉：國際癌症研究機構（IARC）已將香腸、培根等加工肉品列為一級致癌物，紅肉（豬、牛、羊）則為2A級致癌物。

2. 提高膳食纖維與全穀物比例：充足的纖維能增加糞便體積、促進腸道蠕動，減少致癌物質滯留於腸道並與腸壁接觸的時間。

3. 確保充足的鈣質與維生素D：鈣質能在腸道內與游離脂肪酸及次級膽酸結合，減少這些物質對腸道黏膜的毒性刺激。

4. 節制酒精攝取：長期或過量飲酒會破壞腸道防禦功能，顯著增加大腸直腸癌的發生率。

生活習慣與代謝控制（Lifestyle & Metabolic Management）

1. 積極的體重管理與改善胰島素阻抗：肥胖會引發全身性的慢性低度發炎；這些代謝異常是促進大腸細胞異常增生的重要推手。維持理想的體脂率與腰圍是預防的重中之重。

2. 建立規律的運動習慣：建議每週至少累積150分鐘的中等強度有氧運動，並視情況搭配阻力訓練。

3. 落實戒菸：菸草中的致癌物質會經由血液循環抵達腸道。

4. 定期做大腸鏡與糞便篩檢：進行糞便潛血檢查與定期的大腸鏡檢查，及早發現並切除腺瘤。

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