健康網》維生素C比水果猛！ 營養師曝：彩椒帶出好心情

專家表示，彩椒富含維生素C與抗氧化物，適量攝取有助情緒穩定與抗發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣陰晴不定影響心情，你不妨從食物的營養素讓情緒保持穩定。營養師陳珮淳指出，壓力一大會讓維生素C消耗超快，更容易煩躁，「彩椒的維生素C，其實比水果還猛」！它們是穩定情緒的隱形推手。

為什麼紅椒、黃椒、青椒等各色彩椒能「影響心情」？陳珮淳於臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，維生素C是穩定情緒的隱形推手，大腦在製造快樂感（血清素、多巴胺）時需要維生素C的助力，不過，問題出在壓力一大，維生素C消耗超快，容易出現情緒不穩、容易煩躁，或是特別疲累。

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彩椒調整不同身心功能

陳珮淳說明，彩椒的維生素C，比水果還猛，紅椒100g約為137mg維生素C，這個數字幾乎是柳丁的3倍。值得注意的是，彩椒顏色還代表了不同情緒模式，他歸納紅椒、黃椒、青椒等3種彩椒的不同功能：

●紅椒：抗發炎、穩定情緒

紅椒屬於成熟度最高的彩椒，含有豐富的椒紅素、β-胡蘿蔔素與維生素C，能降低體內氧化壓力與慢性發炎。當身體處於「微發炎」狀態時，容易讓神經變得敏感、情緒波動加劇。

紅椒能幫助減少身體慢性發炎，當身體不發炎，你的大腦自然就不會莫名感到憂鬱或煩躁。

●黃椒：護眼減壓、提升專注

黃椒富含類胡蘿蔔素、葉黃素、維生素C與玉米黃素，

對長時間使用3C產品的人特別重要。當眼睛疲勞時，會增加神經負擔，進而影響專注力與情緒。適量攝取黃椒，有助減少視覺壓力，也幫助神經穩定。

●青椒：促進代謝、改善疲勞

青椒為未成熟的彩椒，含有葉綠素、膳食纖維與鉀，有助腸道蠕動與體內代謝。腸道健康與情緒密切相關，當消化不順時，容易感到疲倦與情緒低落。透過青椒幫助腸道運作，也能間接改善整體精神狀態。

青椒含有較多的葉綠素與纖維，雖然味道最重，其清新的香氣能幫大腦「重開機」，特別適合午後昏昏欲睡，有助清爽重開機。

陳珮淳提醒，料理時以快炒或短時間加熱為主，避免長時間高溫破壞維生素C；同時搭配少量油脂，幫助吸收類胡蘿蔔素。她並建議來一盤彩椒炒雞丁，彩椒可補充維生素C、抗氧化，雞肉提供了優質蛋白質，有助穩定能量。

陳珮淳總結，情緒不只是心理問題，也是營養訊號，從日常飲食中適量攝取彩椒，從體內調整節奏，讓身心回到穩定狀態。

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