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健康網》久坐9小時 死亡風險多3倍！醫：自救不用10分鐘

2026/04/01 22:10

現今工商社會，要坐著上班，避免久坐實屬困難。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

現今工商社會，要坐著上班，避免久坐實屬困難。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少研究提出坐著太久對健康之危害，不過現今工商社會，要坐著上班，避免久坐實屬困難。

書心健康管理診所院長許書華在臉書粉專「許書華醫師 陪妳寫日記」表示，超過9.5 小時紅線，死亡風險最高上升近 3 倍。《英國醫學期刊》（BMJ）發表了一項大規模研究。研究納入 36383位平均年齡 62.6 歲的中老年受試者，追蹤時間範圍3到 14.5 年不等，讓他們配戴精準的「運動感測器」，客觀記錄他們的活動量。

研究指出：每天久坐超過 9.5 小時，越過這條紅線，死亡風險就會呈現「非線性」的急遽攀升：久坐 10 小時，死亡風險上升為 1.48 倍；久坐 12 小時，死亡風險直接上升至近 3 倍（2.92倍）。

許書華表示，令人震驚的細節是：久坐的傷害是獨立存在的。意思是說，就算你下班後去重訓了一小時，如果你白天連續癱在椅子上超過 9.5 小時，風險依然很高。這在醫學上被稱為「活躍的沙發馬鈴薯」。

為什麼久坐這麼傷？許書華表示，這需要從細胞層級的代謝罷工看起。當我們癱在椅子上超過一個小時，腿部和核心的大肌群處於完全放鬆的狀態，這會引發以下生理狀況：

1. 負責分解血液脂肪的酵素（脂蛋白脂解酶 LPL）活性會急遽下降，導致三酸甘油脂堆積。

2. 骨骼肌對胰島素產生阻抗，血液中的糖分進不到肌肉，引發餐後血糖飆高。

重點是這並非一小時的劇烈運動就能瞬間「歸零」、「補償」的傷害。換言之，坐著的時間，就像是持續在對血管與代謝進行慢性破壞。

許書華提醒：有很簡單的自救法！這份研究提出最簡單的自救準則：少坐、多動，而且要經常動。科學數據告訴我們，運動不需要「連續 10 分鐘」才有效！哪怕是極短暫的活動，都能打斷久坐的傷害。日常生活中那些瑣碎的動作，像是洗碗、整理桌面、推車買菜、遛狗，對健康的保護力是過去認知的 2 倍！

許書華強調，只要願意動，哪怕強度不高，都能顯著降低死亡風險。許書華提醒，大家可以嘗試：

設定「起身鬧鐘」：每坐 45-60 分鐘，強迫自己站起來。

善用「輕度活動」：走到茶水間倒杯水、自己去影印機拿文件、甚至站著回覆兩封 Email。

回家後的微活動：捨棄電梯改爬兩層樓梯，或是像我一樣，吃飽飯先站著逗逗我們家韓吉貓貓，或餐後直接原地踏步五分鐘，不要馬上窩回沙發。從「完全不動」到「稍微動一下」，就能幫你贏回近 50% 的生命籌碼。

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