慢性病免每天打針吃藥？口香糖大小裝置植入 讓細胞自動產藥

研究人員展示這款約口香糖大小的微型植入物。該裝置利用內部細胞在皮下持續產藥，未來有望讓慢性病患免去每天打針吃藥的負擔。（圖擷取自Rice University專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天吞藥或打針，是許多慢性病患者的日常負擔。現在，科學家正嘗試用一種植入體內的微型裝置，讓體內細胞持續產藥。這項技術目前已在動物實驗中取得進展，試圖找出替代傳統給藥方式的新路徑。

根據科學媒體《物理學家組織》（Phys.org）報導，這項發表於期刊《裝置》（Device）的最新研究，由美國西北大學等跨校團隊共同開發。研究人員打造出一個大約只有口香糖大小的植入物，內部裝載了經過基因改造的活體細胞。這些細胞能在體內持續分泌三種不同用途的生物製劑，包括抗體與代謝相關分子（目前仍屬研究階段）。

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過去這類活體植入物面臨的最大致命傷，在於高密度細胞會因為在皮下過度擁擠而缺氧死亡，導致藥量銳減。為解決這個限制，研究團隊開發出混合氧合生物電子系統（HOBIT）：一種能在裝置內持續提供氧氣的微型系統。這項設計確保了細胞在低氧環境中，依然能獲得穩定供應的氧氣與養分，大幅延長存活時間。

測試數據顯示，將裝置植入大鼠皮下30天後，大鼠血液中成功維持了三種藥物的穩定濃度，且內部細胞存活率達65%，未供氧對照組則僅有20%。研究團隊接下來將轉向大型動物模型進行測試，確認長期植入人體的安全極限。如果這項技術成功，未來治療慢性病，可能不再是每天記得吃藥，而是讓身體自己完成這件事。

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