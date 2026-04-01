中榮護理革命奪典範獎 留任率95％、年薪百萬揭關鍵

中榮獲衛福部「護理友善職場認證醫學中心典範獎」，由總統賴清德頒發獎表揚，傅雲慶代表受獎。（中榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總榮獲衛福部首屆「護理友善職場認證醫學中心典範獎」，由總統賴清德頒發獎表揚，台中榮總院長傅雲慶今（1）天表示，相較於過去外界多半以薪資或福利來理解護理友善，中榮將護理支持，從個別措施推進為更完整的職場治理思維，院內新人護理師一年留任率95%以上，是這此次獲獎重要基礎。

傅雲慶強調，護理是醫療體系穩定運作的重要核心，友善職場也不應只是口號，針對護理友善職場，醫院強化護理職場意見反應及解決機制、護理人員多元彈性自主排班與執業，以友善留任措施，獲得好評。

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中榮設有護理友善職場推動委員會，成員逾60%都是票選推舉的基層護理師，不僅讓基層實際參與優化院內護理職場，還設有11個意見反映管道，護理心聲有效被聽見。

針對護理人員最在乎的排班，從全由主管排班轉向有42.2%護理單位採護理師自主排班，並有74.5%護理師為固定班別，不再因「花花班」犧牲個人生活品質；近年持續調整薪資後，護理師年收入破百萬。

中榮更投入1億7500萬運用科技輔助護理工作，以「POWER BI人力儀表板」協助護理長配置合適三班護理人數，自去年（2025）7月起，三班護病比每月均100%達標，導入IOT智能設備、生成式AI、預測型AI和智能機器人，協助優化護理紀錄、病房流程，減輕重複性作業負擔。

以電子紙床頭卡為例，每天每床班節省19分鐘；電子紙靜脈輸液標籤以35床病床為例，每天可省77分鐘；智慧尿液磅秤則讓繁瑣的測量、倒尿時間從60秒縮減成18秒，讓護理師更能專注在照護專業。

對於新手護理師，中榮不僅自學生起即提供獎學金外，招募時也設置各護理工作站供體驗，並公開揭示招聘病房別、班別和時段；導入護理導師制度，手把手輔導，後續護理職涯發展，中榮推動包括資訊、教育、研究、專科等10項護理角色，多元發展，並鼓勵並補助護理師出國進修，4年超過2百人次、補助逾2千萬。另外還有托嬰、托育協助，共招收210名嬰幼兒，當護理師的神隊友，以及運動健身活動緩解工作壓力。

傅雲慶說，醫院從制度、管理、科技應用到人文生活關懷，回應護理人員的需求。

傅雲慶（左四）率護理團隊獲獎，衛福部部長石崇良（中）鼓勵。（中榮提供）

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