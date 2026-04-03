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健康網》控血壓不只靠戒鹽！ 美網紅醫：吃對3技巧餐後也不飆

2026/04/03 11:19

美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士指出，飲食控制血壓可透過調整進食內容、順序與方式等3個小技巧，幫助血壓自然下降；情境照。（圖取自freepik）

美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士指出，飲食控制血壓可透過調整進食內容、順序與方式等3個小技巧，幫助血壓自然下降；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了控制血壓，許多高血壓患者認為，日常飲食必須嚴格節食，或是完全戒鹽吃水煮。不過，美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士（Dr. Mitch Rice）指出，其實飲食控制血壓「怎麼吃」和「吃什麼」同樣重要。建議透過調整進食內容、順序與方式等3個小技巧，不需計算卡路里或放棄喜愛食物，也能幫助血壓自然下降。

飲食自然降壓3技巧

除了眾所周知的減鹽、戒鹽有助控制血壓波動，米奇．賴斯則於YouTube頻道分享，日常只要透過以下3個簡單可行的進食技巧，其實也讓持血壓有所改善。

先吃富含鉀的食物：由於高血壓常與鈉、鉀失衡有關，而鉀能幫助血管放鬆、促進鈉排出。因此，建議在正餐前，先吃幾口香蕉、豆類、酪梨或地瓜等食物，即使只是少量，也有助於降低餐後血壓，部分人甚至可下降約5-8毫米汞柱。

碳水不要單獨吃：隨著年齡增加，胰島素敏感度下降，若單吃飯、麵或含糖飲料，容易讓血糖快速上升，進而刺激血管收縮。建議將碳水與蛋白質或脂肪搭配，例如：吐司配蛋、麵食配肉類，甚至可先吃一半蛋白質再吃澱粉，有助穩定血壓。

放慢進食速度：用餐過快或在壓力下進食，會啟動交感神經，導致血壓上升；反之，細嚼慢嚥、專心吃飯可啟動副交感神經，讓血管放鬆。建議每口咀嚼10-15次，並搭配深呼吸，有助在短時間內穩定血壓。

米奇‧賴斯強調，這3個飲食降壓重點，包括優先攝取鉀、蛋白質搭配碳水以及放慢進食速度，有助建立可長期執行的飲食模式，特別適合高血壓族群、年長者或餐後血壓波動明顯者，若持續約30天，多數人可觀察到血壓改善，也能減少餐後不適。

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