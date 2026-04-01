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清明掃墓慎防恙蟲！環境部籲：落實個人防護 正確用藥

2026/04/01 14:01

清明節將至，環境部提醒4月起將邁入恙蟲病好發期，以5大防護原則呼籲民眾做好，以避免感染。（環境部提供）

清明節將至，環境部提醒4月起將邁入恙蟲病好發期，以5大防護原則呼籲民眾做好，以避免感染。（環境部提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕清明節連假將至，民眾陸續安排掃墓祭祖或郊外踏青活動。但環境部提醒，在野外草地活動時務必做好防護措施，尤其要留意隱藏於草叢中、肉眼幾乎無法察覺的「恙蟲」，可落實個人防護與正確用藥，避免感染恙蟲病。

環境部指出，恙蟲又稱恙蟎，屬於蟎類，是存在於草叢及灌木等戶外環境中的寄生性節肢動物，每年自4月起數量逐漸增加，其幼蟲恐帶有立克次體病原，人類遭叮咬後可能染上恙蟲病，感染後常出現發燒、頭痛等類似感冒症狀，易被忽略而延誤就醫，若未及時治療，重症病例死亡率極高，好發於5月至10月，民眾不可掉以輕心。

為預防恙蟲叮咬，環境部提醒5大防護原則：

1、落實個人防護並使用防蟲忌避劑：建議穿著淺色長袖衣褲，並將褲管紮入襪內；必要時於皮膚裸露處使用政府核可之防蟲忌避劑，如含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分之產品。

2、必要時進行環境用藥管理：可選用環境部核准之環境衛生用藥（如含百滅寧、治滅寧、依普寧等成分），以降低環境中恙蟲密度、減少叮咬風險，並應由專業人員依規定施用。

3、避免進入雜草叢及高草環境：雜草叢生處（如墓園周邊、道路旁草地）為恙蟲密度較高區域，應適時清除雜草，並避免靠近五節芒草區（高草叢環境）。

4、加強滅鼠措施：恙蟲常寄生於囓齒類動物身上，落實防鼠三不，不給來、不給吃、不給住，可有效降低恙蟲孳生來源。

5、返家後儘速沐浴更衣：離開草叢或墓園後，應儘快沐浴並更換衣物，以降低附著叮咬風險。

環境部呼籲，恙蟲與其他病媒害蟲一樣，具有特定生態習性。只要提高警覺並採取正確防護措施，即可有效降低感染風險；若掃墓或戶外活動後出現疑似症狀，應儘速就醫並主動告知相關活動史，以利早期診斷與治療。

同時，環境部核准登記的防蟲（恙蟎）忌避劑共有6種、一般環境用藥許可證4種，民眾請勿購買來路不明的防蟲產品，可至環境部「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」查詢合法的環境用藥資訊。

針對防蟲（恙蟎）忌避劑，環境部公布合法的環境用藥，民眾可上官網查詢。（環境部提供）

針對防蟲（恙蟎）忌避劑，環境部公布合法的環境用藥，民眾可上官網查詢。（環境部提供）

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