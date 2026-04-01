健康網》「仙桃」是超級食物！醫提醒腎臟病患小心

仙桃口感獨特，有點類似地瓜，酸甜又帶點苦味，使得部分年輕人覺得不適。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕曾有網友指出，他吃過一個據說僅台灣有的水果，但口感又酸又甜相當怪異，只是小小口便讓他不想再吃。之後網友指出這是又名「仙桃」的蛋黃果，反倒引來不少粉絲擁護，直指其美味，營養價值高。陳爰邑在臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」指出，最近吃到長得像大地瓜、又像大號愛文芒果的神祕果實，就是仙桃（蛋黃果）；他說仙桃也是超級食物，營養豐富，但腎臟功能不佳者須諮詢營養師與醫師後才可以吃。

仙桃的營養超能力

仙桃是所謂超級食物之一，營養價值非常高。

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●維生素 A（β-胡蘿蔔素）：含量在水果界名列前茅，對眼睛保護和皮膚修復很有幫助。

●高纖維： 口感綿密，含有豐富的膳食纖維，是腸道排毒的好幫手。

●礦物質豐富：鈣、磷、鐵的含量都比一般水果高出許多。

雖然仙桃營養滿分，但也要注意：

●一定要放軟： 摸起來像「耳垂」那麼軟才能吃，否則單寧酸會讓你苦澀到懷疑人生。

●偽裝成水果的澱粉： 仙桃的水分少、醣類高，熱量接近地瓜。減重族群、糖尿病友記得要跟當餐的主食做代換，別一次吃太多。

●磷鉀高，腎臟病患者留意：慢性腎臟病患者（需限磷、限鉀者）在食用前應先諮詢營養師或醫師。

●創意吃法：如果覺得單吃太乾，推薦加牛奶打成「仙桃奶昔」，口感非常滑順，還帶有淡淡的楓糖香氣。

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