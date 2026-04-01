健康網》再爆閃兵！王子邱勝翊被拘提 醫警：身體弄壞代價可能一輩子

藝人王子邱勝翊涉閃兵遭警方拘提。（資料照；記者胡舜翔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕「閃兵案」又有進展！新北地檢署持續清出閃兵役男名單，今拂曉行動，拘提男星「王子」邱勝翊，已有金鐘影帝薛仕凌、男星陳柏霖等19名藝人涉入，疑似藉血壓異常假象閃避兵役。事實上，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇曾在臉書提醒，若是靠藥物可能有中風風險，尤其「為了眼前這一關把自己從沒問題弄到有問題，倒霉一點是一輩子都回不來的。」

此次閃兵案起源於檢警前年5月偵辦一起詐騙案件時，意外從查扣的手機裡，發現詐團成員委託「閃兵集團」首腦「黑哥」陳志明協助免當兵，陳嫌深知「高血壓」可閃兵，先教導役男體檢時以憋氣，製造血壓異常假象，待役男獲得住院或返家配戴24小時血壓監測儀器後，再由陳嫌或槍手攜帶24小時血壓監測儀器，待量測結果接近滿24小時，陳嫌再將血壓監測儀器與役男換回，助其取得不實診斷證明書。

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前幾波閃兵案掃蕩行動過程中，姜冠宇曾在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，按照役政署說明，免役體位條件所需，把重度高血壓定義為：收縮壓 ≥180 或舒張壓 ≥110 mmHg，僅靠單次讀值達標不夠。若量測有疑義，還會要求住院 24小時連續血壓紀錄（ABPM）。而判「免役」通常還要符合「治療滿6個月且診斷確定」等條件，或中度高血壓合併器官病變等。

姜冠宇還提到，一個正常且正值年華的年輕人突然血壓衝到180mmHg以上，那會是「很不舒服」的經歷。「你可能會有難以忍受的頭痛、視力模糊發生，因為腦血管和眼動脈可能都快要爆了，如果真的是靠藥物，腦袋有什麼地方小小中了風都不知道。」

姜冠宇舉例說，有些人真的胖得身形跟結婚蛋糕一樣，那個當然沒法操練，還有把自己弄成大近視，但是這都不值得羨慕，因為很有可能回不來。他亦直言：「只想說為了眼前這一關把自己從沒問題弄到有問題，倒霉一點是一輩子都回不來的。」

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