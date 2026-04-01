國內首例！微創手術修補胎兒脊柱裂 翻轉4歲女童「非癱即殘」宿命

呂小姐（右）說，產檢得知女兒有異常時，她一度非常灰心，但台北長庚醫院婦產科系主任蕭勝文給了她信心，讓她願意放手一搏、接受手術，為孩子爭取一個活下去的機會。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕呂小姐在29歲時懷上第一胎寶貝女兒，卻在23週產檢時發現孩子「脊髓脊膜膨出（MMC）」，原本掙扎是否終止妊娠；但在長庚醫療團隊協助下，接受「胎兒內視鏡脊柱修補微創手術」，成為全台首例個案，如今女兒已經4歲半，不僅下肢運動功能完全正常，也能自然跑跳，生活與同齡孩童無異。

呂小姐說，當初在診所檢查發現寶寶異常時，她心裡感到非常挫折，但轉診到台北長庚醫院婦產科系主任蕭勝文的門診評估後，蕭勝文不斷跟她解釋手術過程、風險與孩子的情況，給她很大的信心與支持，讓她決定接受手術，給寶寶一個活下去的機會。

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台北長庚醫院婦產科系主任蕭勝文說明，脊柱裂是一種神經管缺陷，患者因脊柱裂開或脊柱關閉不全，若未能妥善治療，隨著孕期增加，羊水將對神經造成不可逆的毒性損傷，導致出生後脊柱裂區域以下的肌肉無力或癱瘓、感覺缺失，也常見有腸道和膀胱控制障礙，甚至有嚴重水腦症與小腦疝氣。

蕭勝文表示，過去的胎兒脊柱裂修補手術，需在媽媽腹部製造20公分左右的大傷口並切開子宮才能治療胎兒，未來媽媽也只能以剖腹方式生產，在台灣接受度極低，過去未曾有接受此類手術的案例。

不過，長庚醫院引入巴西發展的「胎兒內視鏡脊柱修補微創手術」並加以改良。蕭勝文解釋，此一術式以類似腹腔鏡的手術形式進行，只要在孕婦腹部製造3個小傷口供器械進入，並由醫師在狹小空間中將「生物纖維補片」蓋上曝露的脊髓神經即可完成，未來媽媽也有機會以自然產的方式生下寶寶。

蕭勝文說，在技術到位的情況下，長庚醫療團隊在2020年至2023年間招募15個診斷出胎兒脊柱裂的家庭，即使提供詳盡諮詢與說明，仍有14個家庭擔憂孩子未來的障礙風險、照顧壓力與經濟負擔、社會目光等，在18至26週終止妊娠，只有呂小姐和其丈夫選擇一試，成為全台首例接受此一手術的個案。

對於胎兒手術，蕭勝文提到，歐美國家接受度約40至60%，但台灣與其他亞洲國家普遍面臨極高的終止妊娠率，醫療團隊理解家長的焦慮；此一情況也顯示出社會教育的重要性，這次的成功案例打破了脊柱裂兒童「非癱即殘」的宿命，證明經過妥善治療，病童也能跟正常孩子一樣正常生活跑跳，讓未來準爸媽面對產前診斷異常時，不再只有「放棄」一個選項，而是能看見「治療」的曙光。

長庚醫療團隊完成全台首例「胎兒內視鏡脊柱修補微創手術」，幫助呂小姐的女兒翻轉「非癱即殘」宿命。（記者林志怡攝）

蕭勝文說，台灣與其他亞洲國家普遍面臨極高的終止妊娠率，希望這次成功的手術案例，能讓準爸媽面對產前診斷異常時，不再只有「放棄」一個選項，而是能看見「治療」的曙光。（記者林志怡攝）

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