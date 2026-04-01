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健保4月擴大給付！胃癌新藥首納入 助病患「年省159萬」

2026/04/01 12:23

衛福部健保署4月1日上路多項健保新制。（資料照）

衛福部健保署4月1日上路多項健保新制。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕衛福部健保署4月1日上路多項健保新制，涵蓋醫療給付、居家照護及藥品支付等面向，從高齡照護到癌症與心臟疾病用藥全面升級，預計影響超過18萬人，並投入逾2億元強化照護量能。

在醫療服務方面，健保署修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」，新增包含「主動脈復甦性血管內球囊閉合術」等3項診療項目，並調整住院診察費、支氣管鏡檢查、兒童精神治療及新生兒重大手術等多項給付內容，同時調升血液透析、腹膜透析與居家照護支付點數，以反映醫療成本並貼近臨床需求。

牙醫與中醫領域也同步調整，包含牙醫門診點數給付原則修訂，以及中醫門診新增「腦中風後遺症」適應症，讓治療更貼近實務。

因應高齡化趨勢，「居家醫療照護整合計畫」也有調整，本次重點在於提升醫師訪視意願，並針對提供高度居家服務的「專門型診所」及「6歲以下兒童」給予大幅度加碼。

健保署醫務管理組專門委員呂姿曄表示，過去居家醫療醫師訪視費為固定金額，且有每月180人次的申報上限，對於專門從事居家醫療的診所而言，誘因不足且限制過多。此次新制首先將醫師訪視費全面調升5%（由1553點升至1631點），並取消每月人次上限。

針對「專門型」居家診所（過去半年居家案件佔比逾半者），健保署額外提供30%獎勵金。若醫師訪視對象為6歲以下兒童，則依年齡給予20%至60%的加成。值得注意的是，這些加成可以「累加」計算。舉例而言，若一名專門型醫師訪視一名6歲以下兒童，其費用將先獲得5%基礎調增，再疊加兒童加成與30%獎勵金，單次訪視點數可望從原本的1553點提升至超過2100點以上。

此外，居家安寧、居家換管等服務亦納入此次訪視費調升範圍。健保署預計撥付2億元專款預算執行至今年底，期盼藉此誘因吸引更多醫師走入病患家中，落實「宅醫療」願景。

藥品給付方面，此次調整包含胃腺癌一線治療、多發性骨髓瘤療程放寬、心肌病變新藥及兒童嚴重氣喘藥物的給付範圍擴大。

亮點之一為首次納入治療「阻塞型肥厚性心肌病變」的新機轉藥物mavacamten（Camzyos），適用於心臟功能分級第2至第3級患者，可降低心臟阻塞壓力並改善症狀，甚至有機會避免手術，預估未來5年受益人數約461至1042人。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，此全新作用機轉藥物，能有效改善左心室壓力，讓重度患者有機會免受「開胸手術」之苦。

氣喘治療方面，生物製劑mepolizumab（Nucala）擴大給付至6歲以上兒童，並將成人使用條件從需使用口服類固醇6個月縮短至3個月，以降低長期用藥副作用風險。張惠萍說，此調整除是為了與國際指引接軌，更是為了提供精準醫療並提升特定患者的生活品質。

另一款生物製劑benralizumab（Fasenra）則新增給付於嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎（EGPA），並同步放寬氣喘用藥條件，提供更多治療選擇。

癌症治療也有重大進展。多發性骨髓瘤用藥lenalidomide（Revlimid）療程由24次放寬至36次，回應臨床需求；前列腺癌藥物darolutamide（Nubeqa）則擴大適用於去勢敏感性患者，並延長治療時間至36個月。

此外，針對胃癌，健保首次納入針對CLDN18.2陽性的標靶藥物zolbetuximab（Vyloy），為國內接軌國際治療指引的重要一步，臨床試驗顯示可延長患者存活期。張惠萍表示，預估每人每年藥費高達159萬元。

此外，針對胃癌，健保首次納入針對CLDN18.2陽性的標靶藥物zolbetuximab（Vyloy），為國內接軌國際治療指引的重要一步，臨床試驗顯示可延長患者存活期。張惠萍表示，預估治療人數第1至5年約320人至291人，每人每年藥費達159萬元。

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