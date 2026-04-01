健康網》陳妍希跟腱斷裂急動刀！ 醫曝「感覺小腿重踢一下」是警訊

陳妍希進行運動訓練時不慎發生意外，導致「跟腱斷裂」。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕陳妍希昨（31）日在社群曬出腳部包裹厚重紗布的照片，甚至還動了手術，引發大批粉絲關心。雖然傷勢看起來不輕，但她仍樂觀說，趁這段時間要來「練新英雄」。

衛生福利部樂生醫院衛教資料指出，跟腱就是「阿基里斯腱」（Achilles tendon），常見跟腱斷裂可能原因為鈍物撞擊、高張力運動及阿基里斯腱慢性發炎，也是一種很嚴重的傷害，提醒一旦發生應及時尋求診療，運動前後也應記得暖身與伸展，才能避免傷害。

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根據陳妍希工作室聲明，陳妍希是在昨日進行運動訓練時不慎發生意外，導致「跟腱斷裂」，目前已順利完成手術。醫生叮嚀現階段必須嚴格靜養、減少活動，並配合後續的復健調理。

樂生醫院衛教資料說明，阿基里斯腱（Achilles tendon），又稱跟腱，係由腓腸肌和比目魚肌融合形成，以螺旋形排列方式連接跟骨後側，也是人體中最大的肌腱，小腿後肌與跟腱一起負責足踝關節蹠屈的動作，幫助腳板往下踩，提供行走、跑步、跳躍時，往前往上的力量。

常誤以為腳踝受傷延誤治療

至於阿基里斯腱斷裂的發生原因，可能為鈍物撞擊、高張力運動及阿基里斯腱慢性發炎所致，常好發於30-40歲男性，受傷當下小腿會有突然被重踢一下的感覺，接著出現腳劇烈疼痛及踝關節腫脹，無法走路的情況，因此，常被誤以為是腳踝受傷，導致延遲治療。

跟腱斷裂治療方式有兩種

樂生醫院衛教資料表示，一般來說跟腱斷裂治療方式有兩種，包括：

●物理治療：因跟腱位於皮下，血液循環不佳，治療多以伸展運動及超音波、電療為主，若是治療效果不佳時，可考慮震波或血小板濃縮液注射（PRP），進而達到止痛及治療效果。

●手術治療：將斷裂的肌腱接上去，嚴重時需要另外補肌腱，來強化跟腱，術後以石膏、特製的腳踝護具或支架固定3個月。

運動前暖身、伸展 有助防範

樂生醫院衛教資料提醒，跟腱斷裂本身是一種很嚴重的傷害，應及時尋求適當的診斷與治療，並在術後合理的範圍內及早活動與承重，有助回復。另，運動前後應進行暖身及伸展，以免肌腱攣縮及疲乏，也應避免過度運動引起跟腱承受太大壓力，才會有健康的阿基里斯腱。

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