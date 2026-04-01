自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》陳妍希跟腱斷裂急動刀！ 醫曝「感覺小腿重踢一下」是警訊

2026/04/01 12:23

陳妍希進行運動訓練時不慎發生意外，導致「跟腱斷裂」。（翻攝自微博）

陳妍希進行運動訓練時不慎發生意外，導致「跟腱斷裂」。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕陳妍希昨（31）日在社群曬出腳部包裹厚重紗布的照片，甚至還動了手術，引發大批粉絲關心。雖然傷勢看起來不輕，但她仍樂觀說，趁這段時間要來「練新英雄」。

衛生福利部樂生醫院衛教資料指出，跟腱就是「阿基里斯腱」（Achilles tendon），常見跟腱斷裂可能原因為鈍物撞擊、高張力運動及阿基里斯腱慢性發炎，也是一種很嚴重的傷害，提醒一旦發生應及時尋求診療，運動前後也應記得暖身與伸展，才能避免傷害。

根據陳妍希工作室聲明，陳妍希是在昨日進行運動訓練時不慎發生意外，導致「跟腱斷裂」，目前已順利完成手術。醫生叮嚀現階段必須嚴格靜養、減少活動，並配合後續的復健調理。

樂生醫院衛教資料說明，阿基里斯腱（Achilles tendon），又稱跟腱，係由腓腸肌和比目魚肌融合形成，以螺旋形排列方式連接跟骨後側，也是人體中最大的肌腱，小腿後肌與跟腱一起負責足踝關節蹠屈的動作，幫助腳板往下踩，提供行走、跑步、跳躍時，往前往上的力量。

常誤以為腳踝受傷延誤治療

至於阿基里斯腱斷裂的發生原因，可能為鈍物撞擊、高張力運動及阿基里斯腱慢性發炎所致，常好發於30-40歲男性，受傷當下小腿會有突然被重踢一下的感覺，接著出現腳劇烈疼痛及踝關節腫脹，無法走路的情況，因此，常被誤以為是腳踝受傷，導致延遲治療。

跟腱斷裂治療方式有兩種

樂生醫院衛教資料表示，一般來說跟腱斷裂治療方式有兩種，包括：

物理治療：因跟腱位於皮下，血液循環不佳，治療多以伸展運動及超音波、電療為主，若是治療效果不佳時，可考慮震波或血小板濃縮液注射（PRP），進而達到止痛及治療效果。

手術治療：將斷裂的肌腱接上去，嚴重時需要另外補肌腱，來強化跟腱，術後以石膏、特製的腳踝護具或支架固定3個月。

運動前暖身、伸展 有助防範

樂生醫院衛教資料提醒，跟腱斷裂本身是一種很嚴重的傷害，應及時尋求適當的診斷與治療，並在術後合理的範圍內及早活動與承重，有助回復。另，運動前後應進行暖身及伸展，以免肌腱攣縮及疲乏，也應避免過度運動引起跟腱承受太大壓力，才會有健康的阿基里斯腱。

相關新聞請見

陳妍希驚傳「跟腱斷裂」急動刀！包裹厚紗布傷勢曝光 

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中