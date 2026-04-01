健康網》新冠出現新變異株 醫：高風險者接種疫苗

兒科醫師黃紹基提醒：對於這個新冠變異株，就先平常心面對。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部疾管署在3月31日說明，近期於邊境檢測中，首度檢出BA.3.2變異株，個案為一名新加坡籍10歲女童。小兒科醫師黃紹基在臉書粉專「小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic」引用報導表示，台灣首度監測到新冠病毒株BA.3.2，感染個案為新加坡籍10歲女童，她於3月14日搭機來台旅遊，在桃園國際機場因發燒38.5度，經檢疫站攔檢後自願提供唾液檢體篩檢，經送疾管署研檢中心檢驗，驗出BA.3.2，該名女童已於3月20日離境。

黃紹基表示，近期有位媽咪問：「這個變種的新冠會讓疫情捲土重來嗎？」其實世界衛生組織在去（2025）年12月將新冠BA.3.2變異株列為「重點觀察變異株」，不過國內一直沒有檢出，這次是首例，目前評估其競爭力仍比不上現有的其他變異株。

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簡單來說，這個新冠病毒株BA.3.2是Omicron高度突變亞變種，具免疫逃脫特性（之前得過其他型別的新冠，還是會被感染），它比較喜歡待在上呼吸道，不太愛往肺部跑，所以目前的證據顯示其毒性或致死率不會高於其他Omicron變種，症狀也和之前的新冠相似（包括咳嗽、發燒、疲勞、頭痛、咽喉痛等），WHO與疾管署評估，現有疫苗對其重症保護仍有效。

黃紹基提醒：對於這個新冠變異株，就先平常心面對，一樣做好自身防護，重症高風險族群建議接種新冠疫苗。

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