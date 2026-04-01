自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》新冠出現新變異株 醫：高風險者接種疫苗

2026/04/01 13:46

兒科醫師黃紹基提醒：對於這個新冠變異株，就先平常心面對。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

兒科醫師黃紹基提醒：對於這個新冠變異株，就先平常心面對。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部疾管署在3月31日說明，近期於邊境檢測中，首度檢出BA.3.2變異株，個案為一名新加坡籍10歲女童。小兒科醫師黃紹基在臉書粉專「小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic」引用報導表示，台灣首度監測到新冠病毒株BA.3.2，感染個案為新加坡籍10歲女童，她於3月14日搭機來台旅遊，在桃園國際機場因發燒38.5度，經檢疫站攔檢後自願提供唾液檢體篩檢，經送疾管署研檢中心檢驗，驗出BA.3.2，該名女童已於3月20日離境。

黃紹基表示，近期有位媽咪問：「這個變種的新冠會讓疫情捲土重來嗎？」其實世界衛生組織在去（2025）年12月將新冠BA.3.2變異株列為「重點觀察變異株」，不過國內一直沒有檢出，這次是首例，目前評估其競爭力仍比不上現有的其他變異株。

簡單來說，這個新冠病毒株BA.3.2是Omicron高度突變亞變種，具免疫逃脫特性（之前得過其他型別的新冠，還是會被感染），它比較喜歡待在上呼吸道，不太愛往肺部跑，所以目前的證據顯示其毒性或致死率不會高於其他Omicron變種，症狀也和之前的新冠相似（包括咳嗽、發燒、疲勞、頭痛、咽喉痛等），WHO與疾管署評估，現有疫苗對其重症保護仍有效。

黃紹基提醒：對於這個新冠變異株，就先平常心面對，一樣做好自身防護，重症高風險族群建議接種新冠疫苗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中