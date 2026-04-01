6旬男車禍後遺症纏身40年 髖膝雙關節同時置換改善長短腳

醫療團隊為李先生規劃循序漸進的復健計畫。（營新醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市62歲李先生年輕時曾因重大車禍導致右髖關節及右膝關節骨折，當時雖已接受經手術治療，但受傷關節仍持續退化，車禍後遺症纏身40年，近5年來甚至出現長短腳、膝蓋無法彎曲、無法長時間步行等問題，嚴重影響日常活動，就醫進一步檢查確診右髖關節股骨頭缺血性壞死，合併右膝退化性關節炎，關節結構損傷明顯，經同時髖膝關節置換手術治療，緩解疼痛並解決長短腳問題。

營新醫院骨科醫師陳俊良表示，年輕時曾有骨折或關節創傷史，隨著年齡增長，受傷部位的關節可能逐漸退化，甚至引發缺血性壞死，造成疼痛與行走障礙。提醒一旦出現持續性關節疼痛、活動受限或雙腳長短不一等症狀，應盡早就醫接受評估，切勿拖延。

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陳俊良說，目前「正前位人工髖關節手術」及「肌肉下切口微創膝關節手術」技術已十分成熟，搭配完善的術後復健，患者均可快速緩解疼痛、恢復行走功能，重拾優質生活。

醫療團隊為李先生進行全面性術前評估與準備後，於1次住院完成右側正前位人工髖關節置換手術及肌肉下切口微創膝關節置換手術，全程不需要止血帶，減少失血量及肌肉缺氧腫脹的問題，股四頭肌可以自由滑動，術後恢復情形良好，約4小時後即下床自行如廁，隔天一早便能自行步行走出病房，疼痛獲顯著改善，術後2天已脫離助行器行走，全程住院幾乎不需要額外看護。

物理治療師黃詣紋表示，團隊也為李先生規劃循序漸進的復健計畫，涵蓋被動式關節運動、肌力訓練、步態訓練及助行器使用指導，患者在手術當天即開始活動並配合復健訓練，整體恢復情況良好。

陳俊良醫師運用運用「正前位人工髖關節置換」結合「肌肉下切口微創膝關節手術」，幫助李先生改善多年前車禍留下的後遺症。（營新醫院提供）

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