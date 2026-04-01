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健康 > 心理精神

每天多睡5分鐘、動2分鐘就有差！ 研究：壽命可多1年

2026/04/01 11:31

雪梨大學研究指出，每天僅需多睡5分鐘、增加2分鐘活動並微增蔬果攝取，這類「微調組合」與預期壽命增加1年存在顯著關聯。情境照圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

雪梨大學研究指出，每天僅需多睡5分鐘、增加2分鐘活動並微增蔬果攝取，這類「微調組合」與預期壽命增加1年存在顯著關聯。情境照圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代人每天多睡5分鐘、活動2分鐘，再多吃半份蔬菜，就可能讓壽命增加一年。這項發現不是因為參與了高強度重訓，而是透過多個生活維度的極小幅修正，產生了顯著的健康差異。這項針對日常行為組合的長期觀察，由統計模型證實小幅微調生活習慣對延長預期壽命的實質效益。

根據《華盛頓郵報》報導，澳洲雪梨大學（University of Sydney）斯塔馬塔基斯（Emmanuel Stamatakis）教授帶領的研究團隊，利用英國生物銀行（UK Biobank）的大規模數據分析睡眠、活動與飲食三項習慣。研究指出，與其在單一方面投入極大努力，不如在多個生活維度同時進行微幅修正。這種方式更容易長期維持，也能同時改善多項身體機能。

具體而言，這套健康公式的調整門檻極低。研究發現，每天只需多睡5分鐘、增加2分鐘的中高強度活動（如快走），並將蔬菜攝取量增加約半份，預期壽命就能增加約1年。這種調整不需額外的健身支出或劇烈的飲食變革，而是將細微改變融入日常生活節奏，例如提前一站下車快走，或是減少睡前的電子產品使用時間。

多項小改變 比單一努力更有效

數據顯示，當單一健康行為達到一定飽和度後，其產生的效益會進入遞減期。相對之下，小幅度的多元調整能突破單一行為的局限，讓身體各系統同步優化。對於睡眠極度不足的人，單純增加高強度運動可能無法帶來預期效果。透過綜合性的行為微調，能更全面地降低罹患慢性病與代謝問題的風險。

雖然這項發表於權威期刊的研究為微調習慣提供了依據，但仍須注意其侷限性。這項研究是基於大規模數據的統計模型推估，實際健康效果仍會受到基因、既有病史與環境因素影響。研究強調，小幅調整生活習慣與健康結果之間存在關聯。未來的實證方向將致力於將此分析應用於不同族群，提供更個人化的生活建議。

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