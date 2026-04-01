只做7次恐錯過黃金期 兒童健檢7月起多2次強化關鍵年齡

馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋指出，如果在兒童接受預防保健服務時，有攜帶兒童健康手冊記錄更能照顧孩子健康。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕不少家長以為孩子發展慢會隨著年齡自然追上，但若錯過關鍵觀察時機，可能延誤早期介入。國健署今（1）日宣布，7月1日起，將未滿7歲兒童的「兒童預防保健服務」由現行7次提升為9次，除增加服務次數外，也重新調整檢查時點，強化關鍵年齡層的發展監測，協助及早發現異常。

衛福部常務次長莊人祥指出，今（2026）年7月1日起，原來7次提升到9次，此次「7+2」，也針對原本較為集中的年齡區間進行拆分。原本4至10個月僅提供1次檢查，調整為4至6個月及6至12個月各1次；另3至7歲原僅1次檢查，也改為3至5歲及5至7歲各1次，讓成長關鍵期能被更精準掌握，避免重要發展階段被忽略。

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衛福部常務次長莊人祥說明，從今年7月1日起，未滿7歲的兒童預防保健服務將從7次提升到9次。（記者羅碧攝）

莊人祥表示，此次服務內容同步優化，除健康檢查外，醫師將依檢查結果提供個別化衛教指導，協助家長建立正確照護觀念，並強化與專業團隊之間的溝通，提升兒童健康照護的連續性與整體性。他也提醒，家長應確實填寫兒童健康手冊，作為醫師評估與診斷的重要參考。

台灣兒科醫學會理事長倪衍玄表示，小兒科醫師最大的期盼，是讓孩子不必因疾病走進診間，因此預防保健格外關鍵。兒科醫學會全力支持兒童預防保健政策，強調應以疫苗接種與健康促進為主軸，讓孩子「來門診是打預防針，而不是看病」。他也指出，下一代是國家的未來，唯有守住兒童健康，社會才有長遠的發展與希望。

國健署指出，目前未滿7歲兒童的7次預防保健服務，涵蓋生長評估（身高、體重、頭圍）、身體檢查（視力、聽力、口腔）及發展評估（粗動作、精細動作、語言表達）等項目，並由醫師提供一對一衛教指導，協助家長掌握孩子健康與發展狀況。近年兒童健康檢查服務利用率已達84.1%，衛教指導服務利用率為75.2%，每年約有84萬人次使用。

國健署長沈靜芬表示，兒童在各成長階段皆需用呵護， 4至10個月是生長發育與副食品添加的重要時期；3至7歲則需關注肥胖、視力、口腔健康及生活習慣養成等問題。而除了成長發育，事故傷害預防更是各年齡層都不可忽視的重點。透過增加檢查次數與調整時點，能更完整掌握發展軌跡，及早發現潛在異常並轉介相關資源。

國健署提醒，兒童健康照護不僅仰賴醫療專業，家長的日常觀察同樣關鍵，建議善用兒童健康手冊記錄孩子的成長與發展情形，並於就診時與醫師充分討論，有助於及早發現問題、及時獲得適切建議；也提醒帶孩子接受預防保健服務時，要帶健保卡、兒童健康手冊，以及7月起會在受檢院所提供的兒童預防保健加值手冊。

今年7月1日起，兒童預防保健增至9次。 （記者羅碧攝）

國健署新增2次健檢時程一覽表。（國健署提供）

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