自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

只做7次恐錯過黃金期 兒童健檢7月起多2次強化關鍵年齡

2026/04/01 11:05

馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋指出，如果在兒童接受預防保健服務時，有攜帶兒童健康手冊記錄更能照顧孩子健康。（記者羅碧攝）

馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋指出，如果在兒童接受預防保健服務時，有攜帶兒童健康手冊記錄更能照顧孩子健康。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕不少家長以為孩子發展慢會隨著年齡自然追上，但若錯過關鍵觀察時機，可能延誤早期介入。國健署今（1）日宣布，7月1日起，將未滿7歲兒童的「兒童預防保健服務」由現行7次提升為9次，除增加服務次數外，也重新調整檢查時點，強化關鍵年齡層的發展監測，協助及早發現異常。

衛福部常務次長莊人祥指出，今（2026）年7月1日起，原來7次提升到9次，此次「7+2」，也針對原本較為集中的年齡區間進行拆分。原本4至10個月僅提供1次檢查，調整為4至6個月及6至12個月各1次；另3至7歲原僅1次檢查，也改為3至5歲及5至7歲各1次，讓成長關鍵期能被更精準掌握，避免重要發展階段被忽略。

衛福部常務次長莊人祥說明，從今年7月1日起，未滿7歲的兒童預防保健服務將從7次提升到9次。（記者羅碧攝）

衛福部常務次長莊人祥說明，從今年7月1日起，未滿7歲的兒童預防保健服務將從7次提升到9次。（記者羅碧攝）

莊人祥表示，此次服務內容同步優化，除健康檢查外，醫師將依檢查結果提供個別化衛教指導，協助家長建立正確照護觀念，並強化與專業團隊之間的溝通，提升兒童健康照護的連續性與整體性。他也提醒，家長應確實填寫兒童健康手冊，作為醫師評估與診斷的重要參考。

台灣兒科醫學會理事長倪衍玄表示，小兒科醫師最大的期盼，是讓孩子不必因疾病走進診間，因此預防保健格外關鍵。兒科醫學會全力支持兒童預防保健政策，強調應以疫苗接種與健康促進為主軸，讓孩子「來門診是打預防針，而不是看病」。他也指出，下一代是國家的未來，唯有守住兒童健康，社會才有長遠的發展與希望。

國健署指出，目前未滿7歲兒童的7次預防保健服務，涵蓋生長評估（身高、體重、頭圍）、身體檢查（視力、聽力、口腔）及發展評估（粗動作、精細動作、語言表達）等項目，並由醫師提供一對一衛教指導，協助家長掌握孩子健康與發展狀況。近年兒童健康檢查服務利用率已達84.1%，衛教指導服務利用率為75.2%，每年約有84萬人次使用。

國健署長沈靜芬表示，兒童在各成長階段皆需用呵護， 4至10個月是生長發育與副食品添加的重要時期；3至7歲則需關注肥胖、視力、口腔健康及生活習慣養成等問題。而除了成長發育，事故傷害預防更是各年齡層都不可忽視的重點。透過增加檢查次數與調整時點，能更完整掌握發展軌跡，及早發現潛在異常並轉介相關資源。

國健署提醒，兒童健康照護不僅仰賴醫療專業，家長的日常觀察同樣關鍵，建議善用兒童健康手冊記錄孩子的成長與發展情形，並於就診時與醫師充分討論，有助於及早發現問題、及時獲得適切建議；也提醒帶孩子接受預防保健服務時，要帶健保卡、兒童健康手冊，以及7月起會在受檢院所提供的兒童預防保健加值手冊。

今年7月1日起，兒童預防保健增至9次。 （記者羅碧攝）

今年7月1日起，兒童預防保健增至9次。 （記者羅碧攝）

國健署新增2次健檢時程一覽表。（國健署提供）

國健署新增2次健檢時程一覽表。（國健署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中