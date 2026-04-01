台大團隊於國際會議 展示胰臟癌碎化刀治療

「碎化刀」為非熱性消融技術，透過高能量聚焦超音波產生組織內微氣泡效應。（台大醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕韓國的亞太肝膽胰外科大會上，台大醫院教授、癌症微創介入中心主任黃凱文發表「碎化刀」（Histotripsy）應用於胰臟癌與膽道癌之臨床治療成果，成為本次會議重要亮點之一，並獲國際專家高度關注與肯定，會後罕見地立刻有多個國際會議前來邀請赴會演講。

台大醫院表示，本研究為我國初步臨床經驗期中報告，共納入10多位無法手術之胰臟癌及膽道癌患者。結果顯示，所有患者腫瘤均成功完成消融，且未造成膽管或其他重要周邊結構損傷，顯示碎化刀技術在高風險區域具備良好之安全性與精準性。

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碎化刀為一種非熱性消融技術，透過高能量聚焦超音波產生組織內微氣泡效應，使腫瘤組織產生機械性破壞與液化，避免傳統熱消融可能造成之周邊組織熱傷害，目前在歐美僅使用於肝癌之治療。此次臨床試驗初步證實成功應用於胰臟與膽道等高度複雜且風險極高之器官，將具有重要臨床意義。

黃凱文表示，碎化刀技術操作難度高，需仰賴深厚影像導引功底與臨床經驗累積，方能安全應用於膽道及胰臟等困難結構。本次發表僅是初步期中分析，目前相關患者仍持續接受後續追蹤與治療，未來將進一步評估長期療效與存活成果，並持續進行更大規模之臨床研究。

黃凱文表示，本次發表被視為亞太地區無創消融技術的重要里程碑，亦為精準醫療與微創治療發展寫下新頁。

台大醫院教授黃凱文發表亞洲首度以碎化刀應用於胰臟癌與膽道癌之臨床治療成果。（台大醫院提供）

黃凱文表示，碎化刀需仰賴深厚影像導引功底與臨床經驗累積，方能安全應用於膽道及胰臟等困難結構。（台大醫院提供）

黃凱文表示，本次發表被視為亞太地區無創消融技術的重要里程碑。（台大醫院提供）

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