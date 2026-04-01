攝護腺癌年輕化！ 54歲男靠微創手術治療成功 保留性功能

東元綜合醫院泌尿外科醫師戴順慶利用「海扶刀（HIFU）高強度聚焦超音波微創手術」，幫助多名第一期攝護腺癌病人，揮別早期攝護腺癌症陰霾，並保留良好的生活品質。（東元醫院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕攝護腺癌呈現年輕化趨勢！1名54歲男性頻尿排尿不順就診檢查，發現PSA（攝護腺特異抗原）指數高達9.5ng/ml（正常小於4.0），經由泌尿外科醫師確診為第一期攝護腺癌，並透過自費的「無創海扶刀（HIFU）高強度聚焦超音波微創手術」消融病灶，患者術後隔天出院，3個月後追蹤PSA指數成功降至0.5ng/ml，後續密切追蹤。

新竹縣東元綜合醫院泌尿外科醫師戴順慶說明，醫療團隊利用核磁共振掃描PSA異常的攝護腺病人，MRI影像偵測到疑似病灶後，以「核磁共振融合超音波影像切片檢查病灶，相比於傳統的「隨機」攝護腺切片更精準。融合切片透過術前MRI定位，能像「導航系統」一樣，針對可疑病灶切片檢查，可免除執行「亂槍打鳥」不必要攝護腺切片！

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戴順慶表示，「無創海扶刀」手術過程中不需開刀、無出血，住院1-2天內可出院，且能避免傳統手術可能導致的尿失禁與性功能障礙風險。

手術是經由直腸路徑進行，透過即時影像監控精準定位及溫度，利用類似「放大鏡聚光點火」的原理-高能量超音波聚焦於攝護腺癌細胞，將組織瞬間加熱至85度左右，精準破壞癌細胞產生「凝固性壞死」，且避開周邊正常組織，能極大化減少器官損傷，讓病人恢復極快，迅速回歸日常生活。

海扶刀微創手術適用條件是，在受術前病人須為第一期癌症且確認無淋巴結及骨頭轉移、攝護腺體積需小於40克、高度不超過4公分嚴格標準。若病人攝護腺體積過大，可先施行雷射手術將肥大部分「刮除」縮小，待1個月後再進行海扶刀治療，同樣能達到理想效果。

戴順慶提醒，攝護腺癌初期大多沒有明顯症狀，容易被忽略。隨著醫療診斷儀器發展越來越精密，能在微小病灶就揪出可疑點。建議50歲男性每年定期檢查PSA，尤其是有家族攝護腺癌病史，更應該提早到45歲開始篩檢。盡早發現，把握黃金時間治療。

東元綜合醫院泌尿外科醫師戴順慶利用「海扶刀（HIFU）高強度聚焦超音波微創手術」，幫助多名第一期攝護腺癌病人，揮別早期攝護腺癌症陰霾，並保留良好的生活品質。（東元醫院提供）

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