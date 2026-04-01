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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》長輩不再宅在家！ 皮克敏手遊竟成最強「養生神器」

2026/04/01 13:28

手遊皮克敏系列成為熟齡長輩新寵，信義馬光中醫診所中醫師林怡嫣指出，雖然「邊玩邊走」帶來健康效益，但仍需掌握適度原則。（取自Pikmin Bloom）

手遊皮克敏系列成為熟齡長輩新寵，信義馬光中醫診所中醫師林怡嫣指出，雖然「邊玩邊走」帶來健康效益，但仍需掌握適度原則。（取自Pikmin Bloom）

〔健康頻道／綜合報導〕手遊皮克敏系列成為熟齡長輩新寵，信義馬光中醫診所中醫師林怡嫣指出，這款以「走路養成」為核心的遊戲，透過種花、收集飾品等任務機制，促動許多熟齡長輩、少動族群願意主動走出家門，在日常生活中自然增加步行量。

全民瘋走路！林怡嫣認為，這股現象背後，不只是遊戲設計的成功，更精準觸動了人類的「遊戲化」心理機制，甚至與中醫所強調的「情志養生」理念不謀而合。當玩家獲得第一個特定飾品的皮克敏後，大腦便會自然產生「想蒐集整套」的動機，進而驅使玩家走進不同場域，如公園、商圈甚至郊外，逐步補齊圖鑑。

林怡嫣表示，這種「完成驅動」機制，讓原本單調的復健行走，轉化為充滿期待與回饋的探索過程。對長輩而言，「收集」與「種花」不再只是遊戲內容，而是克服運動惰性的動機來源，使散步從醫囑任務，轉變為帶有成就感的日常樂趣。

她樂見其成，尤其以中醫觀點，認為長時間久坐會導致氣血運行不暢，而適度步行則能舒展筋骨、活絡氣血。許多長輩常見的痠痛、失眠或腸胃不適，往往與活動不足密切相關。強調散步應是一種自在、無壓力的身心活動。當人們因遊戲而走出家門，在街道、公園或市場中悠閒探索，不僅身體得到舒展，也在過程中獲得心理放鬆與愉悅感。

值得一提的是，《Pikmin Bloom》幾乎沒有強烈的競爭要素，玩家之間更多是「合作打蘑菇」或「每週挑戰」，再加上遊戲中無法直接對話，僅能透過寄送明信片傳遞心意，反而降低了社交負擔，這種以陪伴與協作為核心的互動模式，呈現出一種典型的「佛系社交」。

林怡嫣表示，這樣的設計更貼近現代人希望在數位世界中尋求放鬆與療癒的需求，與家人朋友一起完成任務、寄送明信片或分享花海，能提升參與感與歸屬感，有助於預防憂鬱與延緩認知退化。

不過，她還是要提醒，雖然「邊玩邊走」帶來健康效益，但仍需掌握適度原則，才能真正達到養生效果：

1.量力而行：以微微出汗為宜，避免長時間過度行走造成體力透支或關節負擔。

2.時間選擇：避開正午高溫，建議於清晨或傍晚進行，降低中暑與耗氣傷陰的風險。

3.適度補養：外出時可攜帶溫開水，亦可加入少量如西洋參、黃耆或枸杞等材料，幫助補氣生津、維持體力。

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