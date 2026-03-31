健康網》不是只補術後！ 醫揭「圍手術期營養」才是勝負關鍵

圍手術期營養照護見成效。試辦醫院指出，經過至少7天的術前營養介入後，女性握力提升11.7%、男性提升7.7%；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕圍手術期的整體照護日益受到重視。現代醫療已將營養從術後補充提升為「術前7天至術後30天」皆不可或缺的核心策略。台灣靜脈暨腸道營養醫學會理事長暨高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元表示，避免盲目攝取高熱量食物導致脂肪堆積、甚至增加代謝負擔。

所謂的圍手術包含術前準備、手術當中和術後康復時期的統稱，涵蓋從決定手術治療時起，到與本次手術有關治療結束的一段時期。簡單地說就是為病人的手術做準備並促進術後康復。王照元認為，在術前至少7天開始，延續至術後30天積極準備。因手術會造成組織破壞引起發炎反應，加速肌肉流失 ，若無法及早且持續改善肌肉與營養補充狀態，將會加劇術後併發症的發生率。

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王照元指出，優質蛋白質、支鏈胺基酸和 HMB 等精準營養配方可以提升肌肉健康、促進肌肉合成、抑制流失 、降低發炎反應 ，穩定補充適量精準營養，有望減少併發症發生率與術後恢復時間。」

去（2025）年台灣術後加速康復學會、台灣靜脈暨腸道營養醫學會、中華民國大腸直腸外科醫學會及台灣胸腔外科醫學會共同發布《2025 圍手術期營養及減少肌肉流失專家建議》。王照元解釋，為了確保指引能夠被落實，台灣靜脈暨腸道營養醫學會、台灣術後加速康復學會、中華民國營養師公會全國聯合會合作，共同舉辦台灣首次的圍手術期營養照護示範中心計畫。

圍手術期營養照護示範中心計畫已進入驗收階段，初步成果顯示術前提升肌肉與營養狀態至關重要。試辦醫院指出，經過至少7天的術前營養介入後，女性握力提升11.7%、男性提升7.7%，BMI平均增加1.9%，整體肌肉與營養指標均明顯改善。即使在手術後出現生理消耗，相關數值仍優於門診基準，女性與男性握力分別維持8.4%與5.4%的增幅，BMI亦高出約0.9%。結果顯示，提早於術前開始營養介入，可為病人建立更扎實的體能基礎，強化整體康復韌性，凸顯落實圍手術期營養照護的重要性。

健保署副署長顏家瑞指出，全球手術照護模式正加速轉型，圍手術已成為提升醫療品質與效率的重要策略。藉由跨專業合作，不僅可以幫助病人提早出院、降低治療負擔；對醫療體系而言，還能減輕醫療量能的壓力。

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