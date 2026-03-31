健康網》名導柯一正談「斷食善終」 醫澄清：非活活餓死

知名導演柯一正表示，自己未來要採取「斷食善終」。台中復健醫院前院長畢柳鶯解釋，「斷食善終」可不是把好好的人餓死，是老衰重症的臨終病人不要送醫、免得被插管延遲死亡，重症急救無效的人不要插著鼻胃管躺在床上無數年。（記者潘少棠攝）



〔健康頻道／綜合報導〕知名導演柯一正今（31）日在《我的陽過阿公》首播發表會，很帥氣的說，自己已簽好「醫囑」，未來不做侵入式治療，並支持自己善終想法，「到了那個時候，吃完自己愛吃的之後，我就營養不良過世」，形容這是最完美的死法「斷食善終」。

台中復健醫院前院長畢柳鶯澄清，自己所主張的「斷食善終」可不是把好好的人餓死，是老衰重症的末期病人不要送醫、免得被插管延遲死亡，重症急救無效的人不要插著鼻胃管躺在床上無數年。要撤除無治療效果的維生管路。

請繼續往下閱讀...

畢柳鶯在臉書發文分享，日本居家安寧醫師說：「回家，也是一種治療」；南韓醫師則認為：「談論法律、倫理、道德的人很多，真正為病人著想的人卻寥寥無幾。」

她也引述日本外科醫師小堀退休後從事居家醫療18年，陪伴700多位病人在宅善終的經驗談，推行「在家圓善終」的作法。小堀是在65歲退休前，只知道「延長壽命的醫療」，68歲因為居家醫療照顧的101歲老奶奶臨終前被一時不忍的兒子送醫，最後在重症病房被施予人工營養、呼吸器延命兩個月「孤獨死」的案例，受到巨大衝擊，而開始關注「善終醫療」。

小堀自80歲起寫了第一本暢銷書，在宅安寧醫療過程被拍成紀錄片，成為日本推廣在宅安寧的傳奇人物。5年後，撰寫的第二本書，探討在宅善終的圓滿。標榜「回家，也是一種治療。」

至於南韓首爾大學腫瘤科教授照顧過許多癌逝病人，探討死亡議題的著作。才40幾歲的作者，具備很高的人文素養，從人性的角度來解析病人、家屬、醫師的心靈拉扯，醫療制度的光明與黑暗面。

書中提到，美國的癌症病人平均在死亡前6個月停止化療，病人有6個月的時間，過一段有品質的生活，與家人好好相處、告別。他針對南韓的情況作了相同的研究，發現韓國癌症病人平均在死前2個月才停止化療，進入安寧，病人發現自己根本沒有足夠的時間處理好身後事。畢柳鶯說：「台灣呢？值得深思」。

柯一正的糞便曾被檢查出潛血反應，後來證實他的升結腸有6公分腫瘤，經手術割除腸子及取出2顆膽結石，不過，柯一正已明白表示，未來不再做侵入式治療，也朝向「斷食善終」自然方式，走完一生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法