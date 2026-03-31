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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》倦怠狂出汗？回暖慎防「類中暑」 中醫3建議

2026/03/31 17:35

中醫師邵禹豪表示，天氣驟然回暖，人很常「類中暑」的狀態，會特別容易覺得身體沉重。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

中醫師邵禹豪表示，天氣驟然回暖，人很常「類中暑」的狀態，會特別容易覺得身體沉重。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕揮別昨（30）日的濛濛細雨後，今（31）天還有點炎熱，對吧？中醫師邵禹豪在臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」表示，最近天氣驟然回暖，臨床上很常遇到「類中暑」的狀態。人會特別容易覺得：身體沉重、倦怠、口乾難解、汗出明顯。

這不一定是真的中暑，更多時候是天氣已經變熱，但身體還沒從冬天模式切換過來。這種時候很像氣虛，但也不建議貿然吃補藥。建議三件事：

1. 衣服厚薄要靈活調整。

2. 適時補水，但別一味喝太冰。

3. 適度活動，幫助身體加快適應天氣。

邵禹豪認為，若你感覺到「悶」，有時候只要足夠的芳香化濕、利濕等，暢通三焦之後，熱勢自退。有些地方的天氣則是更純粹地「熱」，熱久耗傷陰液與元氣，純粹的白虎湯證不多見，更接近白虎加參或竹葉石膏等。

記得也要考慮當事人是如何交通的，不少人需要騎機車長距離通勤，曝曬於太陽下很久；或是常常在室內外交替，寒遏熱邪的情況很常見，如白虎桂枝湯、白虎蒼朮湯，有可能派上用場。

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