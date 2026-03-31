健康網》出門前老是找廁所？醫：攝護腺肥大拖久 恐傷腎

民權精睿泌尿科院長、醫師朱信誠指出，攝護腺肥大主要原因與男性荷爾蒙長期刺激有關，隨著年紀增加，排尿不再順暢。長期下來，恐造成腎臟受損等4大危害；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕攝護腺肥大是男性隨著年齡增長常見泌尿系統變化之一，夜尿、尿不乾淨、出門就想找廁所，也常帶來生活影響，令人困擾不已。民權精睿泌尿科院長、醫師朱信誠指出，攝護腺肥大主要原因與男性荷爾蒙長期刺激有關，隨著年紀增加，攝護腺組織逐漸增生、體積變大，進而壓迫尿道，排尿就不再順暢。提醒長期下來，恐造成腎臟受損等4大危害，建議及早就醫，越能溫和解決問題。

攝護腺肥大常見5困擾

朱信誠於臉書粉專「精睿泌尿科診所」發文表示，出現攝護腺肥大狀況，其實並非單純「老了正常」的表現，而是結構性改變所造成的問題，日常生活還會造成以下常見5大困擾：

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●半夜頻尿2次以上，睡眠被切割。

●尿流變細、斷斷續續，站很久卻解不乾淨。

●排尿要用力，解完還有殘尿感。

●出門前一定先找廁所，影響社交與旅遊心情。

●長途開會或搭車前感到焦慮。

攝護腺肥大不治療4危害

朱信誠進一步指出，很多男性面對攝護腺肥大問題常選擇忍耐，認為自己還撐得住，或是「許多人都這樣」，提醒若不治療，長期下來，可能導致以下健康問題：

●膀胱恐因過度用力而受損。

●可能導致反覆感染。

●可能造成急性尿滯留。

●可能影響腎功能。

早期治療3大好處一次看

他並表示，攝護腺肥大早期治療的3個好處，包括：

1.改善生活品質：睡眠品質提升，精神更好，白天工作更專注。

2.避免併發症：減少尿滯留、感染與膀胱功能退化風險。

3.治療選擇更多，初期可藥物控制：若拖延過久，可能只能選擇較侵入性手術。

此外，朱信誠提醒，面對攝護腺問題男性不需忍耐，也不需自己上網猜測，越早就醫檢查，越能用最溫和的方式解決問題。

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