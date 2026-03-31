健康網》冬蟲夏草需慎用 中醫師解析風險

冬蟲夏草。（圖取自璽悅中醫診所院長羅珮琳臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕冬蟲夏草是中藥還是保健品？不少人將冬蟲夏草視為日常保健品，但其實它具備抗血小板與抗凝血作用。璽悅中醫診所院長羅珮琳指出，若在手術前後仍持續服用，可能增加出血與併發症風險，嚴重甚至危及生命，應特別留意並主動告知醫師。

羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文分享，2015年新加坡一名58歲女性因腦膜瘤接受手術後不幸死亡，死因為腦部大量出血。病患先生說手術前一週，病患曾服食用五六片冬蟲草泡製而成的保健飲品，醫生手術前曾問死者近期內有沒有吃中藥，死者當時告知沒有，有可能將冬蟲草視作保健品而非中藥，所以才這麼回答醫生。

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這起事件也引發新加坡中醫藥界的爭議，有中醫藥商會認為冬蟲夏草的主要成分腺苷在體內代謝快速，難以斷定是術後出血的單一原因。

冬蟲夏草有抗凝血功效

羅珮琳表示，冬蟲夏草及其相關菌絲體的藥理研究，除了提高免疫力，也被發現有抗凝血的功效。許多體外、體內實驗都顯示，冬蟲夏草或其萃取物，特別是蟲草素，可以顯著抑制血小板的聚集。

他接著還說，研究結果認為冬蟲夏草主要作用於血小板而造成抗血栓作用，而不是直接的抗凝劑。由於其抗血小板或活血作用，換言之，在手術前後服用冬蟲夏草或其保健品，有可能會增加出血或血流不止的風險。

羅珮琳提醒，民眾在進行任何手術前後，通常建議停止服用所有具活血作用的中藥或保健品，大型手術建議前2週就停止服用冬蟲草。

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