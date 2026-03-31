國小男童染B流併發腦炎 驚現「眼歪、看東西兩層影」

疫情中心主任郭宏偉表示，清明連假人潮可能影響疫情波動。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕北部一名10多歲男童因感染B型流感併發腦炎，一度出現意識不清、眼球偏斜及「複視」（看物體有重疊影像）等嚴重神經系統症狀。醫師指出，B流常見於兒童，且可能導致重症。疾管署呼籲出現異常症狀應儘速就醫並接種疫苗防護。

疾病管制署今（31）日公布一例流感重症個案，為北部一名10多歲男童，未接種本季流感疫苗，感染B型流感後併發腦炎，一度入住加護病房治療。防疫醫師提醒，B型流感並非外界認為的「較輕微」，仍可能引發重症甚至危及生命。

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防疫醫師林詠青說明，北部一名10多歲國小男童本身無慢性病史，過去最後一次接種流感疫苗為112年，但本流感季尚未接種。今年3月中旬，男童開始出現發燒、咳嗽、流鼻水及上腹部不適等症狀，初期曾至門診就醫並服用藥物返家。

不料當晚病情出現變化，男童突然出現「複視」症狀，看東西會出現重影。隔日再度前往急診就醫後返家，但發燒與複視持續未改善，隨後第三度就醫。

醫師於急診評估時發現個案意識狀態不佳，且有眼球偏斜與低血氧情形，懷疑出現腦炎，立即收治加護病房。經檢驗確認感染B型流感，研判為流感併發腦炎重症。男童住院約1週後病況逐漸改善，已轉至一般病房，目前仍持續住院治療，累計住院時間約2週。

林詠青進一步說明，B型流感與A型流感在初期症狀上相似，皆可能出現發燒、咳嗽、流鼻水及全身不適等情形，民眾難以自行區分。但B型流感較常發生於兒童與青少年，且較容易出現肌肉痠痛，尤其小腿劇烈疼痛，以及腸胃不適等症狀。

針對流感疫情趨勢，疫情中心主任郭宏偉表示，國內近期流感疫情呈現波動，上週新增9例流感重症病例及1例死亡，死亡個案為65歲以上長者。

他指出，流感門急診就診人次已連續3週上升，但增幅約6%至7%，上週與前一週持平，顯示疫情雖有波動，但未明顯上升。預估清明連假期間因人潮流動，疫情可能小幅起伏，但依往年經驗，連假過後將逐漸下降。

疾管署長羅一鈞補充，上週流感門急診就診人次約9萬7千人，明顯低於前年同期約15萬人及去年同期約11萬人，整體疫情規模仍屬可控。他預估，目前疫情已接近高點，清明連假後有望明顯趨緩，整體就診人次應不會突破10萬人。

防疫醫師林詠青提醒，流感重症可能併發腦炎，需入住加護病房。（記者侯家瑜攝）

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