健康網》保護攝護腺 蔬菜幫大忙！醫：幫身體滅火

不少大男人們對於攝護腺肥大帶來的排尿不順，視為人生的最痛。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少大男人們對於攝護腺肥大帶來的排尿不順，視為人生的最痛。泌尿科醫師林柏廷在臉書粉專「泌尿科 林柏廷醫師」表示，大部分的人都只停留在排便順暢。蔬菜的價值不只纖維，還可能影響發炎、氧化壓力，甚至和攝護腺肥大有關。很多人以為攝護腺大，只能怪年紀。但在門診，同樣五十歲，有人沒感覺，有人夜夜起床。差別不一定在補品，反而常在餐桌。

青菜：不只是纖維，更像「滅火器」

攝護腺肥大不只跟老化、荷爾蒙有關。近年的研究也指出，它和慢性低度發炎、氧化壓力有關。你可以把它想成「小火一直悶燒」，燒久了，組織就更容易腫、硬、卡。

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蔬菜裡的微量營養素與植化素，可能幫忙清除 ROS（自由基）、抑制 NF-κB（發炎的總開關）。在大型前瞻研究 PCPT（Prostate Cancer Prevention Trial）中，追蹤 4,770 名男性 7 年：每天食用少於或等於4份蔬菜的人，相較於每天多於1份的人，攝護腺肥大風險低 32%。

另一個大型世代研究也發現，以高攝取組對比低攝取組的攝護腺肥大風險：葉黃素（lutein）風險低 17%；β-胡蘿蔔素低 13%；維生素 C 低 11%。而深綠色蔬菜中的 PPBa（葉綠素代謝物），也被提出可能參與抗發炎／抗氧化與細胞調控。「你吃下去的那口綠色，不只是營養，可能也是「抗發炎氧化」的一道防線。」

植物性蛋白：不是猛踩油門，而是多一個「煞車」

在PCPT研究中，蛋白質熱量占比最高的人，攝護腺肥大風險低 15%；而且每多100大卡來自蛋白質的熱量，風險大約再降5.1%。

提醒，關鍵不在吃多少，而在「從哪裡來」。來源選錯，效果可能適得其反。動物性蛋白，尤其乳製品、加工肉類，較常與IGF-1上升相關。IGF-1 可以理解成強力的「促生長訊號」：它和受體結合後，會促進細胞增殖、降低細胞凋亡，讓組織更容易停在「長大、難停」的狀態。這對攝護腺體積增加並不友善。

相對地，植物性蛋白（大豆、豆類、堅果），常被觀察到與IGFBP-1上升相關。IGFBP-1 有點像「保全」，先把游離的 IGF-1 攔住，讓它比較不容易去按到攝護腺細胞的生長按鈕，於是生長訊號就被煞住。

植物性蛋白也能讓尿尿「鬆一點」

植物性蛋白（例如豆類、堅果）除了提供蛋白質，研究也發現它和血管內皮功能有關，能幫助體內一氧化氮（NO）的生成。NO 可以把它想成身體的「放鬆訊號」：

在血管：讓血管擴張、循環更順。

在泌尿道：有機會讓攝護腺周邊、膀胱頸、尿道的平滑肌張力下降，排尿阻力就比較不高，尿路不那麼「緊繃」。

攝護腺保養，不一定要做很難的事

很多人以為保養一定要很複雜，但只要把飲食比例調整一下，就會有幫助。每天能來四份蔬菜最好；做不到就先每餐多「一拳頭」的份量也可以。而蛋白質可以利用豆腐、毛豆、堅果，用「輪替」的方式更不容易吃膩，也最容易長久。

泌尿科醫師林柏廷表示，青菜：不只是纖維，更像「滅火器」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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