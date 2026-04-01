自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》保護攝護腺 蔬菜幫大忙！醫：幫身體滅火

2026/04/01 07:18

不少大男人們對於攝護腺肥大帶來的排尿不順，視為人生的最痛。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少大男人們對於攝護腺肥大帶來的排尿不順，視為人生的最痛。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少大男人們對於攝護腺肥大帶來的排尿不順，視為人生的最痛。泌尿科醫師林柏廷在臉書粉專「泌尿科 林柏廷醫師」表示，大部分的人都只停留在排便順暢。蔬菜的價值不只纖維，還可能影響發炎、氧化壓力，甚至和攝護腺肥大有關。很多人以為攝護腺大，只能怪年紀。但在門診，同樣五十歲，有人沒感覺，有人夜夜起床。差別不一定在補品，反而常在餐桌。

青菜：不只是纖維，更像「滅火器」

攝護腺肥大不只跟老化、荷爾蒙有關。近年的研究也指出，它和慢性低度發炎、氧化壓力有關。你可以把它想成「小火一直悶燒」，燒久了，組織就更容易腫、硬、卡。

蔬菜裡的微量營養素與植化素，可能幫忙清除 ROS（自由基）、抑制 NF-κB（發炎的總開關）。在大型前瞻研究 PCPT（Prostate Cancer Prevention Trial）中，追蹤 4,770 名男性 7 年：每天食用少於或等於4份蔬菜的人，相較於每天多於1份的人，攝護腺肥大風險低 32%。

另一個大型世代研究也發現，以高攝取組對比低攝取組的攝護腺肥大風險：葉黃素（lutein）風險低 17%；β-胡蘿蔔素低 13%；維生素 C 低 11%。而深綠色蔬菜中的 PPBa（葉綠素代謝物），也被提出可能參與抗發炎／抗氧化與細胞調控。「你吃下去的那口綠色，不只是營養，可能也是「抗發炎氧化」的一道防線。」

植物性蛋白：不是猛踩油門，而是多一個「煞車」

在PCPT研究中，蛋白質熱量占比最高的人，攝護腺肥大風險低 15%；而且每多100大卡來自蛋白質的熱量，風險大約再降5.1%。

提醒，關鍵不在吃多少，而在「從哪裡來」。來源選錯，效果可能適得其反。動物性蛋白，尤其乳製品、加工肉類，較常與IGF-1上升相關。IGF-1 可以理解成強力的「促生長訊號」：它和受體結合後，會促進細胞增殖、降低細胞凋亡，讓組織更容易停在「長大、難停」的狀態。這對攝護腺體積增加並不友善。

相對地，植物性蛋白（大豆、豆類、堅果），常被觀察到與IGFBP-1上升相關。IGFBP-1 有點像「保全」，先把游離的 IGF-1 攔住，讓它比較不容易去按到攝護腺細胞的生長按鈕，於是生長訊號就被煞住。

植物性蛋白也能讓尿尿「鬆一點」

植物性蛋白（例如豆類、堅果）除了提供蛋白質，研究也發現它和血管內皮功能有關，能幫助體內一氧化氮（NO）的生成。NO 可以把它想成身體的「放鬆訊號」：

在血管：讓血管擴張、循環更順。

在泌尿道：有機會讓攝護腺周邊、膀胱頸、尿道的平滑肌張力下降，排尿阻力就比較不高，尿路不那麼「緊繃」。

攝護腺保養，不一定要做很難的事

很多人以為保養一定要很複雜，但只要把飲食比例調整一下，就會有幫助。每天能來四份蔬菜最好；做不到就先每餐多「一拳頭」的份量也可以。而蛋白質可以利用豆腐、毛豆、堅果，用「輪替」的方式更不容易吃膩，也最容易長久。

泌尿科醫師林柏廷表示，青菜：不只是纖維，更像「滅火器」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

泌尿科醫師林柏廷表示，青菜：不只是纖維，更像「滅火器」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中