17.8億防流感！疫苗採購量、預算雙雙創新高 首度引進「加強型」

疾管署長羅一鈞（右）表示，加強型流感疫苗可提升長者免疫反應。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕疾管署公布今（2026）年秋冬流感疫苗採購規劃，為因應台灣邁入超高齡社會，並降低秋冬流感對醫療體系的衝擊，除了三價疫苗株全面更新外，也首度引進「加強型流感疫苗」優先提供高風險族群，其採購價格預估為標準型的2.5倍。整體總採購量將首度突破700萬劑，預計投入17.8億元，數量與預算都創歷年來新高，全民覆蓋率可望達三成以上。

疾管署長羅一鈞指出，今年流感疫苗採購總量可達約705萬劑，相較於去年686.5萬，這次採購總量再創新高。採購內容分為「標準型流感疫苗」與「加強型流感疫苗」，除涵蓋公費接種對象所需疫苗，也包含中央與地方委託代購數量，並保留額外加訂空間。其中，加強型流感疫苗預計採購約20萬劑，為國內首度導入，主要用於提升高風險族群保護力。

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預算部分，羅一鈞表示，今年整體疫苗採購預算約17.8億元，為歷年來最高，其中加強型流感疫苗預算約1.21億元。依目前估算，加強型疫苗單價約為標準型的2.5倍，若以現行標準型疫苗每劑約200至250元計算，加強型疫苗價格約落在600元上下，實際價格仍須視最終招標結果而定。

羅一鈞說明，目前國內已取得藥證的加強型流感疫苗包括「含佐劑疫苗」及「高劑量疫苗」2種，國際上包括英國、美國、加拿大及澳洲等國，均建議65歲以上長者優先接種。根據臨床研究顯示，加強型疫苗可有效提升長者免疫反應，並顯著降低因流感併發肺炎或重症而住院的風險。

經專家會議評估成本效益後，疾管署決定今年首次導入加強型流感疫苗，並優先提供長照及安養機構65歲以上長者接種，以強化高齡族群防護力。

除了疫苗數量與種類升級，今年流感疫苗株也全面更新。羅一鈞說明，今年三價流感疫苗所涵蓋的A型與B型病毒株全部更換，反映全球流感病毒流行趨勢已出現明顯變化。

其中，A型流感H3N2病毒株選入近年流行的K分支，該分支在去年底於國際及台灣皆為主要流行株；B型流感則依據世界衛生組織2月27日公布結果，選入日本東京株，與目前國內小規模流行的病毒株高度吻合。

羅一鈞強調，疫苗株全面更新代表病毒型態已改變，民眾即使過去曾接種流感疫苗，仍建議於新一季疫苗開打後踴躍接種，以獲得最新保護力。

他表示，今年疫苗採購案已獲衛福部核准，若招標順利，預計可於4月下旬完成決標，確保秋冬流感季來臨前疫苗供應無虞。

此外，疾管署也指出，隨著人口老化，高齡者對醫療資源需求增加，流感疫情容易造成急重症負擔。透過擴大疫苗採購與導入新型疫苗，有望降低住院與重症風險，減輕醫療體系壓力。

疾管署今年流感疫苗採購量首度突破700萬劑。（疾管署提供）

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