登革熱進入流行期 掃墓季登革熱、恙蟲病齊發警訊

國內已進入登革熱流行期，提醒定期落實居家週邊環境「巡」、「倒」、「清」、「刷」。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕天氣漸熱，加上清明連假將至，國內已進入登革熱流行期，衛生局統計，全國今（2026）年已累計30例登革熱確診病例，其中台中市有7例，皆為境外移入，感染地為東南亞國家；另外全國也有26例恙蟲病確定個案，提醒戶外活動或掃墓時，加強防蚊措施，也勿穿拖鞋或赤腳，應戴手套、穿雨鞋或長靴，避免蚊子、恙蟲及蜱蟲叮咬。

衛生局長曾梓展表示，適逢清明假期，提醒有戶外活動或掃墓時，勿穿拖鞋或赤腳，應戴手套、穿雨鞋或長靴，避免行經草叢環境時，遭恙蟎叮咬或遭尖銳物割傷，而導致感染恙蟲病、鉤端螺旋體病及發熱伴血小板減少綜合症等接觸及蟲媒傳染病風險。

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清明時節也要注意防範毒蛇出沒，牢記「5不5要」，五要是「要視為毒蛇咬傷處理」、「要記毒蛇外觀特徵」、「要脫飾品，避免肢體腫脹」、「要包紮傷口上緣，減緩毒液擴散」及「要保持冷靜並儘速就醫」。五不則是「不割開傷口，避免感染」、「不用嘴吸出毒液，避免感染」、「不冰敷，避免組織壞死」、「不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用」及「不延誤就醫，耽誤治療時機」。

曾梓展提到，民眾如有前往東南亞國家或於國內較多草叢的戶外場所活動返家後，請務必提高警覺，如14天內出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痠痛等疑似登革熱或恙蟲病症狀時，請儘速就醫及主動告知醫師旅遊史；同時也提醒各醫療院所，如民眾就醫時出現疑似登革熱症狀，請醫師務必提高警覺，以登革熱NS1抗原快篩輔佐診斷，且不論快篩結果如何，皆請於24小時內完成法定傳染病通報，降低社區疫情風險。

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