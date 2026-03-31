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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

吃潤餅不怕胖！中山醫大研發低卡配方 熱量僅約200大卡

2026/03/31 15:55

高纖低糖潤餅的餅皮提升膳食纖維攝取與飽足感，口感柔軟與延展性，在家也可透過平底鍋輕鬆製作。（中山醫大提供）

高纖低糖潤餅的餅皮提升膳食纖維攝取與飽足感，口感柔軟與延展性，在家也可透過平底鍋輕鬆製作。（中山醫大提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕清明節將至，潤餅作為應景美食，但高油、高糖與高熱量特性常讓重視健康的民眾卻步，中山醫學大學營養學系學生自主學習團體「餐食訓練所」，研發「高纖低糖潤餅」配方，透過調整食材與比例，美味不變，熱量僅約200大卡，是一般市售潤餅的一半，吃潤餅不再怕胖。

該配方以赤藻糖醇取代糖粉，兼具低熱量與甜味，有助降低血糖波動；內餡選用雞胸肉、豆干、蛋皮與多樣蔬菜，並控管烹調用油，讓整體更為清爽均衡；

潤餅皮則以中筋麵粉、水、高纖粉及少量鹽巴調製而成，不僅提升膳食纖維攝取與飽足感，口感更保有柔軟與延展性，是民眾在家也可透過平底鍋輕鬆製作的餅皮配方。

中山醫大營養學系主任陳璟賢表示，這款低卡潤餅每份約228大卡，為一般市售潤餅的一半，蛋白質含量達18公克、膳食纖維4.1公克，在降低熱量的同時兼顧營養與風味，翻轉傳統潤餅高油、高糖的既定印象。

中山醫大營養學系的「高纖低糖潤餅」，透過調整食材與比例，美味不變，熱量僅228大卡。（中山醫大提供）

中山醫大營養學系的「高纖低糖潤餅」，透過調整食材與比例，美味不變，熱量僅228大卡。（中山醫大提供）

低卡潤餅配方為中筋麵粉300公克、水450公克、高纖粉15公克、鹽4公克；參與研發的營養系大二學生鄭晴勻說，將傳統食譜轉化為高纖、高營養版本具高難度挑戰，需在健康與美味、口感與外觀間反覆調整與試作，才能達到理想平衡。

蕭翊同學也說，系上常邀請業界導師到校指導，團隊已嘗試製作鬆餅、鯛魚燒、紅豆餅與膠原蛋白冰淇淋等帶入營養成分改良作法的餐點，不僅提升實作能力，也更理解食品產業在健康趨勢下的轉型與創新需求。

陳璟賢表示，「餐食訓練所」為學生自主學習團體，鼓勵運用中午時段於校內數位廚房進行實作與討論，將營養專業應用於日常餐飲與食品開發，此次潤餅配方即為學生自主研發成果，雖未商品化，卻展現食品改良與健康轉化的能力，也讓學生在實作中深化專業，他也提醒，配方中的赤藻糖醇雖為低熱量甜味劑，過量攝取仍可能造成腸胃不適，建議適量食用。

中山醫大營養學系「餐食訓練所」，研發「高纖低糖潤餅」配方。（中山醫大提供）

中山醫大營養學系「餐食訓練所」，研發「高纖低糖潤餅」配方。（中山醫大提供）

「高纖低糖潤餅」，透過調整食材與比例，美味不變，熱量僅228大卡，僅一般市售熱量的一半。（中山醫大提供）

「高纖低糖潤餅」，透過調整食材與比例，美味不變，熱量僅228大卡，僅一般市售熱量的一半。（中山醫大提供）

中山醫大營養學系研發「高纖低糖潤餅」配方，低熱量、富膳食纖維。（中山醫大提供）

中山醫大營養學系研發「高纖低糖潤餅」配方，低熱量、富膳食纖維。（中山醫大提供）

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