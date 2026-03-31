自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》雞蛋怎麼煮最健康？ 美網紅醫揭蛋料理健康排名

2026/03/31 19:10

蛋料理要吃得健康，美國代謝健康專家尼克．諾維茨醫學博士指出，白煮蛋及溏心蛋比油煎來得健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

蛋料理要吃得健康，美國代謝健康專家尼克．諾維茨醫學博士指出，白煮蛋及溏心蛋比油煎來得健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕雞蛋是餐桌上的常客，但是要「怎麼烹調比較健康？」美國代謝健康專家尼克．諾維茨醫學博士指出，要注意「晚期糖化終產物」（Advanced Glycation End Products, AGEs）濃度，與發炎反應、氧化壓力及心血管疾病風險增加有關。他表示，水煮、溏心蛋比油煎來得健康。

尼克．諾維茨在YouTube頻道上分享，「雞蛋怎麼煮，最健康？」他引述一篇發表於《Cell Reports Medicine》的隨機對照試驗顯示，僅改變烹調方式，就能影響人體內「晚期糖化終產物」（Advanced Glycation End Products, AGEs）濃度。

研究設計中，20位健康受試者分別採用低溫濕熱（如水煮、蒸）與高溫乾熱（如油煎、烘烤）兩種方式烹調相同飲食，長達2週。結果發現，高溫乾熱烹調顯著增加血中AGEs濃度。以下是不同蛋料理，AGEs的情況：

●水煮蛋、溏心蛋：AGEs最低（<90 kU/100g）。
●低溫炒蛋：AGEs中等（100–200 kU）。
●高溫油煎蛋：AGEs顯著增加（>300 kU）。

尼克．諾維茨則建議，在蛋料理加入檸檬汁或醋等酸性成分，可降低約20%的AGEs生成，並改善口感。他則指出，研究也提醒一個更重要的觀念，人體內大部分AGEs並非來自飲食，而是由體內高血糖狀態所產生。換句話說，血糖控制可能比烹調方式更關鍵。

他則認為，蛋料理的準則是要掌握好，低溫、濕度及酸。料理形成大量香氣物質，讓人食慾大開，但同時也產生AGEs。體內過多的AGEs會造成發炎、氧化壓力並與慢性疾病（如心血管疾病）相關。他提醒，高溫乾熱產生更多AGEs。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中